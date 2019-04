Handball : Chambéry sort Montpellier et jouera la sixième finale de coupe de France de son histoire

Quel match ! Et quelle ambiance ! Dans un Phare plein à craquer et illuminé comme rarement par des supporters survoltés, Chambéry a sorti le grand jeu dimanche soir en illuminant son grand rival Montpellier 33/29 en demi-finale de la coupe de France de handball.

ILS L’ONT FAIT

Le @ChamberySH_Hand jouera la sixième finale de coupe de son histoire le 25 mai. Quelle ambiance de dingue 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/dZ1Rc3iBRt — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) April 7, 2019

Après avoir sorti Saint-Raphael et Nantes aux tours précédents, les savoyards, impressionnants d'envie et de maîtrise, joueront le 25 mai à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy la sixième finale de coupe de France de leur histoire, un trophée qu'ils n'ont jamais gagné.

Dunkerque, le douloureux remake de 2011

Les favoris étant tous passés à la trappe, c'est face à Dunkerque que Chambéry tentera de décrocher son quatrième trophée en 18 ans, après un titre de champion de France en 2001, une coupe de la Ligue en 2002, et le plus modeste trophée des champions en 2013.

Dunkerque, un remake de la finale de la coupe de France 2011, et surtout un douloureux souvenir pour les plus anciens chambériens comme Pierre Paturel, qui avait vécu la défaite à l'issue d'une terrible séance de penaltys. "Pas deux fois" a déclaré immédiatement aprés l'exploit contre Montpellier le pivot savoyards, "ce soir il y avait Cédric Paty dans les tribunes, on s'est regardé, et on s'est dit pas deux fois. Tous ceux qui ont joué cette finale l'ont encore en travers de la gorge. Ce club a besoin de se récompenser et de montrer qu'on est toujours une place forte du handball français".

#Handball Coup d’envoi imminent au Phare ! C’est chaud 🔥 Allez le @ChamberySH_Hand il y a une finale de coupe au bout 🤘💪 pic.twitter.com/BF9lAA1Fqg — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) April 7, 2019

Chauds comme la braise dimanche soir, les supporters savoyards en tout cas ne manqueront pas le rendez vous. C'est certain, il seront nombreux à Paris le 25 mai.