Handball : Chambéry terminera la saison sur le podium du championnat

La fatigue accumulée depuis Bercy s'est a peine vue, malgré un début de match poussif jeudi soir au palais des sports Jean-François Krakowski. En s'imposant finalement (28-30) sur le parquet de Saint-Raphael, pour l'avant-dernière journée de StarLigue, le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball s'est assuré la troisième place du championnat, avant l'ultime confrontation de la saison au Phare contre Nîmes.

Premier podium depuis 7 ans

Ce premier podium depuis la saison 2011-2012 conclut un exercice de rêve pour les hommes d'Erick Mathé, cinq jours après avoir remporté la première coupe de France de l'histoire du club face à Dunkerque. En championnat, et après une saison noire, les savoyards ont rendu une copie presque parfaite, ne concédant que cinq défaites (une face à Nantes, et deux face à Paris et Montpellier), et un match nul (face à Saint-Raphael au match aller).

⏱ VICTOIRE !!!!! La #TeamChambé s’impose face à Saint-Raphaël (30-28) au terme d'un beau combat !



➡️ Les Chambériens valident ainsi la 3e place du classement avant même la dernière journée 👊 pic.twitter.com/3tDPJTS6yA — Chambéry Savoie Mont Blanc (@ChamberySH_Hand) May 30, 2019

Un dossier pour la ligue des champions ?

Si la qualification pour la coupe EHF est actée, il n'est pas impossible que Chambéry retrouve la ligue des champions la saison prochaine. Au regard de l'histoire récente, Nantes, qui pourrait finir quatrième, semble mieux armée pour obtenir l'une des deux invitations délivrées par la Fédération européenne (EFH), mais cette troisième place donne le droit de déposer un dossier.

"Ça va poser des problèmes à la Fédération européenne". L'entraîneur Erick Mathé

Le club devrait s'engouffrer dans la brèche, mais Erick Mathé, le grand artisan de la renaissance, n'y croit pas trop, "je ne sais pas dans quelle mesure ils ne vont pas récupérer Nantes. Ils sont vice-champions d'Europe l'an dernier, quart-de-finaliste cette saison, et ils remplissent à chaque match de ligue des champions leur salle de 6.500 spectateurs. Mais on pose des problèmes à la fédération européenne, et c'est déjà ça".

"On met la pression aux dirigeants en terminant troisièmes et en pouvant déposer ce dossier" se félicite le gardien Yann Genty, énorme encore jeudi soir avec 15 arrêts, "on fait du hand pour jouer le Graal, et la ligue des champions c'est le Graal".

Le Paris Saint-Germain est le seul à être assuré par le règlement de jouer la Ligue des champions. La Fédération européenne distribuera deux wild-cards, dont l'une ne devrait pas échapper à Montpellier, champion d'Europe en 2018.