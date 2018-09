Chambéry, France

C'est peu dire qu'il y avait de l'impatience sur le parquet et dans les tribunes côté Chambérien. Comme chaque saison, en raison de la Foire de Savoie qui s'installe en Septembre au Phare de Chambéry, le club est obligé de disputer ses premiers matchs à l'extérieur. Avec succès puisque Chambéry a battu Toulouse (30-28) et Tremblay (30-27) en championnat et Caen (32-28) en coupe de la ligue. Mais une victoire n'a jamais la même saveur quand elle n'est pas partagée avec son public.

Chambéry joue avec les nerfs de ses supporters

C'était donc l'heure des retrouvailles ce jeudi entre les joueurs et leurs supporters, qui avaient tous envie de tourner la page de la saison dernière galère. Le nouvel entraîneur Erick Mathé a déjà posé sa patte sur l'équipe, qui ne "lâchera rien" comme le confirmait après la rencontre le pivot Pierre Paturel, auteur de trois buts en trois tentatives.

Après un match très disputé, où Chambéry a fait le yo-yo au score, prenant parfois le large avant d'être rattrapé puis doublé par Dunkerque, les Savoyards ont fini par prendre une avance définitive dans les dernières minutes, pour enchaîner un troisième succès consécutifs en championnat (25 -23) et ainsi prendre le bon wagon au classement. Paris, Nantes et Montpellier sont les trois autres clubs qui ont aussi gagné leurs trois premiers matchs.

Dans une semaine, Chambéry se rend à Aix-en-Provence et le prochain match au Phare est prévu le 3 octobre contre Istres.