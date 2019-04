Handball : Chambéry vainqueur à domicile face à Aix-en-Provence (30-23)

Chambéry, France

Les handballeurs de Chambéry ont marqué leur territoire, hier soir, face à Aix-en-Provence. Large victoire sur le score de 30 à 23 mais pas sans quelques frayeurs en début de match.

Un Chambéry planplan face à un Aix-en-Provence provocant

Dès les premières minutes, Aix-en-Provence se montre très offensif et n’hésite pas à foncer directement dans la défense de Chambéry. Du côté des "Jaune et Noir", beaucoup de pertes de balle ou de fautes d’étourderie, faisant perdre huit occasions de but durant la première mi-temps.

La Team Chambé se réveille au bout d’un petit quart d’heure et creuse l’écart avec les handballeurs aixois.

C’est en partie grâce au capitaine de l’équipe, Quentin Minel, que Chambéry se montre plus conquérant. L’arrière chambérien inscrit 5 buts rien que dans la première période.

De son côté, Aix-en-Provence souffre d’un manque de précision. Tirs non cadrés ou sur la barre transversale, les Aixois manquent plus d’une dizaine d’occasions. Et ce n'est pas pour déplaire aux joueurs d'Erik Mathé, profitant des occasions pour montrer leur beau jeu.

Score à la mi-temps : 16-11

Des échauffourées et de belles envolées

En seconde période, le jeu devient beaucoup plus fouillis. Les deux équipes dénoncent des erreurs d’arbitrage sur des fautes mal signalées. Les esprits s’échauffent et les joueurs commettent des fautes plus agressives. Les capitaines de chaque équipe écoperont, chacun leur tour, d’une exclusion de deux minutes.

Mais le temps n’est pas à la provocation. Les joueurs du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball se ressaisissent et percent le jeu d’Aix-en-Provence.

Dans les dernières minutes, les Chambériens se surpassent et Arthur Anquetil s'offre un beau doublé. Celui qui vient de prolonger son contrat de 2 ans avec le CSMBH a su se faire remarquer pendant le match.

Score final : 30-23

Après cette victoire, Chambéry s'offre une pause de trois semaines. La prochaine rencontre se déroulera à Rennes le 8 mai prochain.