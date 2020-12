Handball : la béarnaise Alexandra Lacrabère et les Bleues revanchardes débutent leur Euro

Alors que le championnat d'Europe féminin de handball s'est ouvert ce jeudi, les Bleues, tenantes du titre, entament leur Euro face au Monténégro ce vendredi soir (18h15). Vexées par un Mondial raté l'an dernier au Japon - et finalement achevé à la 13e place - les joueuses d'Olivier Krumbholz veulent taper du poing sur la table avant les Jeux olympiques de l'été prochain. La Béarnaise Alexandra Lacrabère, cadre des Bleues (241 sélections et plus de 700 buts), détaille les ambitions tricolores.

Lacrabère déterminée

L'arrière du club de Fleury n'y va pas par quatre chemins, les Bleues sont au Danemark pour faire un résultat, rien de moins : "Je suis impatiente de retrouver une compétition, une grande compétition pour retrouver ces sensations de jouer ensemble, de joie, de bonheur de gagner, et de remonter sur un podium". Pas de matchs de préparation ces dernières semaines mais "des entraînements à haute intensité", "où on s'est concentrées sur nous", dit encore Alexandra Lacrabère.

Olivier Krumbholz s'appuie sur un groupe expérimenté, qui a en très grande partie connu "l'échec" de Kumamoto, et qui doit donc le faire grandir juge encore la joueuse béarnaise : "Il n'y a plus de jeune dans cette équipe, toutes jouent la Champions League, il faut qu'elle évoluent aussi et qu'elles montrent qu'elles ont de l'expérience. Il faut qu'elles prennent leurs responsabilités, que nous les cadres on soit au niveau. Donc maintenant ce n'est plus les jeunes et les anciennes, c'est l'équipe de France avec de l'expérience qui va aller faire un résultat".

"L'ours des Pyrénées"

Tout commence donc ce soir face au Monténégro, adversaire à la portée des Bleues, avant la Slovénie dimanche, "un adversaire qui ne nous réussit pas vraiment, reconnait Alexandra Lacrabère, mais je retiens aussi qu'à chaque fois qu'on rencontre la Slovénie au premier tour on gagne l'or derrière, alors pourquoi pas !". La formule s'est effectivement vérifiée au championnat d'Europe 2018 et au Mondial 2017.

Les Bleues sont au Danemark depuis lundi, dans leur bulle sanitaire pour éviter toute contamination qui mettrait en péril leur parcours. Cela ne dérange pas le moins du monde l'arrière droit tricolore : "Je suis un ours des Pyrénées, j'aime bien être dans une bulle, soudée avec mon équipe et que personne ne vienne nous embêter... C'est comme ça qu'on gagne !"

Le calendrier des Bleues au tour préliminaire

France / Monténégro, vendredi 4 décembre à 18h15

France / Slovénie, dimanche 6 décembre à 18h16

France / Danemark, mardi 8 décembre à 20h30

Pour gagner, et déjà rejoindre le tour principal, la France doit assurer une des trois premières places de son groupe.