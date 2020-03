Handball - championnats de France amateurs : la Bourgogne Franche-Comté est fixée pour la saison prochaine

Les championnats professionnels du handball français (D1/Lidl Starligue et D2/Proligue - pour Dijon et Besançon - chez les hommes ; D1/Ligue Butagaz Energie - pour Besançon/ESBF et Dijon - et D2 - pour Besançon/Palente - chez les dames), suspendus jusqu'à nouvel ordre en raison du coronavirus, sont encore en attente des décisions définitives de la LNH et de la LFH.

De son côté, en revanche, la Fédération Française de Handball a déjà tout décidé pour l'ensemble des championnats amateurs dont elle a la charge. Après avoir acté, dès ce 24 mars la fin des compétitions de la saison en cours, elle a validé officiellement ce mardi les classements définitifs de la Nationale 1 à la Nationale 3. Les classements retenus sont ceux occupés par chaque équipe à l'issue de la dernière journée (disputée le week end du 29 février et du 7 mars) de cette saison - écourtée - 2019-2020. En Bourgogne Franche-Comté, 24 équipes sont concernées et savent désormais à quel niveau elles évolueront lors de la prochaine saison 2020-2021.

Trois accessions et quatre relégations pour la Bourgogne Franche-Comté

Près de trois quarts des équipes régionales continueront à jouer dans la même division, en N1, N2 ou N3. Seulement trois seront promues à l'étage supérieur : Vesoul et Beaune, en Nationale 1 Masculine et Nevers, en Nationale 2 Masculine. Tandis que quatre équipes seront reléguées en division inférieure (les filles de Dole-Chaussin et les handballeurs de Longvic, Lons-le-Saunier et de la réserve bisontine du GBDH).

Classement NATIONALE 1 Féminine (2019-2020)

Besançon/ESBF (équipe réserve) : 3e de sa poule (= maintien)

: 3e de sa poule (= maintien) JDA Dijon (équipe réserve) : 7e de sa poule (= maintien)

: 7e de sa poule (= maintien) Chevigny/St-Sauveur : 8e de sa poule (= maintien)

Classement NATIONALE 2 Féminine (2019-2020)

ASCAP Pays de Montbéliard HB : 4e de sa poule (= maintien)

: 4e de sa poule (= maintien) Entente Saône-Mamirolle HB : 6e de sa poule (= maintien)

: 6e de sa poule (= maintien) CS Vesoul : 7e de sa poule (= maintien)

: 7e de sa poule (= maintien) AS Auxois Handball : 8e de sa poule (= maintien)

: 8e de sa poule (= maintien) CA Pontarlier HB : 9e de sa poule (= maintien)

: 9e de sa poule (= maintien) Dole-Chaussin : 12e/12 de sa poule (= relégation Prénationale)

Classement NATIONALE 1 Masculine (2019-2020)

Belfort AUHB : 9e de sa poule (= maintien)

Classement NATIONALE 2 Masculine (2019-2020)

CS Vesoul : 1er de sa poule (= accession N1 )

: 1er de sa poule (= ) Beaune : 2e de sa poule (= accession N1 )

: 2e de sa poule (= ) Lure-Villers : 4e de sa poule (= maintien)

: 4e de sa poule (= maintien) ASHBC Chalon-sur-Saône : 6e de sa poule (= maintien)

: 6e de sa poule (= maintien) Dijon Métropole HB (équipe réserve) : 8e de sa poule (= maintien)

: 8e de sa poule (= maintien) HBC Semur-en -Auxois : 11e de sa poule (= maintien)

: 11e de sa poule (= maintien) CL Marsannay-la-Côte : 11e de sa poule (= maintien)

: 11e de sa poule (= maintien) ALC Longvic : 12e/12 de sa poule (= relégation N3 )

: 12e/12 de sa poule (= ) Besançon/GBDH (équipe réserve) : 12e/12 de sa poule (= relégation N3)

Classement NATIONALE 3 Masculine (2019-2020)