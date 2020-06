Handball : changement de gouvernance au HBCAM 63

Après quatre années de présidence, Vincent Salesse vient officiellement de quitter ses fonctions au sein du club. Il n'avait plus le soutien de son bureau directeur, et prend acte. "J'acte ce jour mon départ du HBCAM 63" réagit sobrement celui qui avait contribué au projet d'expansion de la structure, et emmené l'équipe au deuxième échelon national.

Je suis presque soulagé, car il faut beaucoup d'énergie et d'argent, j'espère que ceux qui vont me succéder en auront... Vincent Salesse, président du HBCAM 63

"C'est 700.000 euros de budget et une quinzaine de salariés" poursuit Vincent Salesse. Certains partenaires sont dans l'expectative. Comme les joueuses de l'équipe professionnelle. "On se pose des questions" s'inquiète l'une d'entre elles. Le club va donc repartir avec une nouvelle équipe dirigeante.

"Quelques personnes de qualité se sont déclarées intéressés pour assumer cette responsabilité, un groupe à priori plus proche des salariés et dirigeants historiques, souhaitant clairement mon départ pour reprendre plus sereinement la direction du club" poursuit Vincent Salesse. La nouvelle gouvernance a prévu de communiquer ce jeudi lors d'une conférence de presse organisée à la maison des sports de Clermont. "Celle ci nous permettra de vous présenter la nouvelle équipe dirigeante ainsi que le projet et la philosophie qui s'en accompagne" précise un communiqué du Handball Clermont Auvergne Métropole 63. La future présidence pourrait être bicéphale, avec Céline Pegas et Christophe Roc, qui étaient proches du club.