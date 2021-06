Handball : cinq ans après son premier titre, le Saran Loiret Handball est champion de Proligue

Les joueurs du Saran Loiret handball sacrés champions de France après leur victoire 36-31, ce dimanche après-midi, face à Nancy, à la Maison du Handball de Créteil en finale de Proligue. Les hommes de Fabien Courtial empochent leur second titre, cinq ans après le premier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après une première période plutôt serrée, qui s'est terminée avec Nancy en tête (17 - 15), les joueurs Saranais ont mis les bouchées doubles. "Y a eu un vrai match, je pense qu'on a fait une très belle deuxième mi-temps", se félicite Fabien Courtial, le coach des Septors, au micro de Bein Sport. "Je ne savais pas dans quelle intensité ça allait se jouer, mais on se rend compte que dès qu'on est dans un terrain où y a un peu de spectateurs, tu te prends au jeu et y a eu un super match."

"C'est magnifique", s'émeut de son côté Hadrien Ramond, capitaine des Septors, au micro de Bein Sport. "On a vraiment galéré cette année avec le Covid, on a dû s'adapter à chaque fois. C'est vraiment une équipe de potes et c'est un super souvenir."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'an prochain, direction la Lidl Starligue pour les Septors, qui se sont assuré leur montée en première division grâce à leur première place de la saison régulière.