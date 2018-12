Handball : cinq joueurs du HBC Nantes sélectionnés en équipe de France

Nantes, France

L'équipe de France défendra son titre de champion du monde de handball en janvier 2019 lors du Mondial organisé en Allemagne et en Pologne. Pour cette compétition, le sélectionneur Didier Dinart vient de retenir un groupe de vingt joueurs pour le stage de préparation de cinq jours qui aura lieu à Créteil à partir du 26 décembre. Comme l'an dernier pour préparer l'Euro, cinq joueurs du HBC Nantes en font partie : le gardien Cyril Dumoulin, le pivot Nicolas Tournat, le demi-centre Nicolas Claire, Romain Lagarde, également demi-centre, et Olivier Nyokas, arrièe gauche.

Olivier Nyokas, célèbre le titre de champion du monde de handball, avec son fils, en France en janvier 2017 © Maxppp -

Didier Dinart publiera la liste des Bleus sélectionnés pour le Mondial 2019 le 8 janvier prochain, après ce stage et après deux matches amicaux face à la Slovénie début janvier à Rouen. Ensuite, la France tentera de conserver son titre à partir du 11 janvier. Notez que le sélectionneur a choisi, pour ce stage, les dix-sept joueurs qui ont déjà participé cet automne aux qualifications pour l'Euro 2020, et a rappelé trois joueurs qui étaient alors blessés, dont les nantais Romain Lagarde et Olivier Nyokas. Ce dernier, champion du monde avec les Bleus en 2017, n'avait plus été convoqué depuis le stage de préparation à l'Euro 2018, il y a un an. Notez que Nicolas Karabatic, la star du handball tricolore, sera absent pour ce Mondial, pour cause de blessure.