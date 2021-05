Handball - Cinq joueuses de Brest retenues avec l'équipe de France pour préparer les Jeux Olympiques

Elles sont donc cinq. Le Brest Bretagne Handball place cinq joueuses dans la liste des 22 éléments retenus avec l'équipe de France pour préparer les Jeux Olympiques à Tokyo, l'été prochain. La liste vient d'être dévoilée ce lundi en fin de journée, alors que le BBH va négocier un double match face à Metz, mercredi et dimanche, pour le titre de champion de France.

Darleux et Niakaté reviennent, mais pas Toublanc

Absentes du dernier rassemblement en raison d'une blessure, la gardienne Cléopatre Darleux et l'arrière gauche Kalidiatou Niakaté sont bien dans la liste d'Olivier Krumbholz. L'ailière gauche et capitaine du BBH, Coralie Lassource, figure également dans le squad, tout comme la pivot Pauletta Foppa. Enfin, l'ailière droite Pauline Coatanéa, qui avait elle du quitter le dernier rassemblement après avoir été contaminée par le Covid-19, est appelée. Mais pas Alicia Toublanc, elle qui avait justement était appelée en renfort à la suite du cas positif de sa coéquipière brestoise.

Une liste amenée à être réduite

Ce stage de préparation olympique est prévu à Capbreton, dans les Landes, du 10 au 25 juin.A l'issue de cette première séquence, et après cinq jours de repos, un groupe plus restreint sera défini pour un deuxième stage ponctué de deux rencontres face à l'équipe de Norvège, les 4 et 6 juillet, à Bayonne. Les Bleues s'envoleront ensuite pour Tokyo le 14 juillet.