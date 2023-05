Handball : "clap de fin" pour le Bordeaux-Bruges-Lormont

"Clap de fin". C'est comme ça que le président du BBL, Bordeaux-Bruges Lormont, équipe de handball de Proligue, la deuxième division masculine, annonce la disparition de son club. Depuis plusieurs semaines, Jean-Paul Onillon alerte sur les difficultés financières du BBL, plusieurs centaines de milliers d'euros de déficit, sur un budget d'1,45 million d'euros. Cette fois, le couperet tombe : le match de ce vendredi soir face à Massy, salle Jean Dauguet à Bordeaux, sera le dernier du BBL à cause "d'un cruel manque d'aide des collectivités", dénonce Jean-Paul Onillon.

Le président du BBL affirme, dans un communiqué publié sur la page Facebook du club, "être contraint de tourner la page". "Nos appels à l'aide sont restés sans écho", écrit-il encore, "laissant nos espoirs s'envoler et notre passion se briser". Jean-Paul Onillon déplore d'avoir "croisé le mensonge politique, les promesses non tenues". Le BBL poursuit son aventure dans le monde amateur, avec l'équipe réserve qui évoluera la saison prochaine en Nationale 1.

Relations tendues avec les collectivités

Dans ce message à peine voilé, le président du BBL critique ouvertement la municipalité de Bruges, qui n'aurait selon lui, pas tenu ses promesses du début de saison, en termes d'apports de partenaires pour le club. Il y a quelques semaines déjà, la maire de Bruges, Brigitte Terraza, lui répondait sur France Bleu Gironde : "Ce que je regrette, explique l'élue, c'est que monsieur Onillon ait mis un peu la charrue avant les bœufs. Dès qu'il s'est manifesté pour dire qu'il allait créer un club professionnel, je l'ai mis en garde, en lui disant "attention, les financements ça va être compliqué, la Métropole n'a pas de compétence sport". Il a voulu partir, ok. Il faut sans doute qu'il y ait une réflexion à ce niveau-là, mais on ne peut pas non plus tout demander à la Métropole".

Le Bordeaux Bruges Lormont Handball est un club récent, né en 2021 de l’entente des clubs du Bruges 33 Handball et du Lormont Handball Hauts de Garonne. Il venait d'accéder, cette saison, au monde professionnel, pour évoluer en Proligue, la deuxième division du handball français.