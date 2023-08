Handball : Cléopatre Darleux loin d'un retour à la compétition avec Brest après sa commotion cérébrale

"On n'a aucune idée de quand elle pourra rejouer". La réponse de Pablo Morel, l'entraîneur du Brest Bretagne Handball, a fusé ce lundi au micro de France Bleu Breizh Izel. Alors que le BBH renouera avec la compétition ce mercredi pour la première journée de Ligue Féminine, il ne pourra pas compter sur sa gardienne à l'arrêt depuis le mois de février en raison d'une commotion cérébrale après avoir reçu plusieurs ballons au visage.

ⓘ Publicité

Toujours sujette aux maux de tête

"Elle a repris progressivement ici, puis elle est partie en équipe de France" début juillet pour un stage de préparation physique à Capbreton, dans les Landes, retrace Pablo Morel. "Il y a eu une vraie progression dans le travail. Mais ce pic d'intensité lui a redonné des maux de tête. Quand elle est revenue au club, on a redescendu la charge puis on est remonté. Ça a refait des maux de tête" détaille le technicien du BBH, au sujet de la joueuse de 34 ans. "Pour le moment, on est redescendu à quelque chose de beaucoup plus doux."

Loin de revenir dans un but, elle court et fait du vélo

Très concrètement, la gardienne brestoise et des Bleues est très loin de faire son retour dans un but. "Ah non ! Pas du tout, du tout", fait valoir Pablo Morel. "Pour le moment, elle est prise en charge par le staff médical et elle ne fait que du travail en dehors du terrain : de la course à pied, du vélo, du renforcement. Mais elle n'est absolument pas revenue sur un terrain de hand".

Le BBH ne compte prendre "aucun risque"

À son sujet, le BBH ne compte prendre "aucun risque. En tant que femme, déjà. Parce qu'avoir des maux de tête, au quotidien, dans une vie classique, ce n'est pas pensable. Chez une handballeuse de haut niveau, la douleur fait partie de notre réalité. Mais, une fois qu'on s'arrête, normalement tout va bien. Là, pour le moment, dans sa vie de femme, elle est encore pénalisée".

"On n'a pas de réponse concrète"

À ce jour, Cléopâtre Darleux reste très accompagnée sur le plan médical. "Elle est suivie par le professeur Chermann à Paris, neurologue spécialiste des commotions cérébrales. Elle est suivie par l'équipe de France, par le club. On essaie de l'entourer au mieux, mais on n'a pas de réponse concrète". À moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris en 2024, personne ne sait si la gardienne du BBH pourra être de l'aventure avec l'équipe de France, championne olympique en titre.