Cléopatre Darleux prolonge pour deux ans au Brest Bretagne Handball

C'est signé. Le Brest Bretagne Handball vient de tweetter la prolongation du contrat de Cléopatre Darleux. La gardienne, championne olympique à Tokyo et vice-championne du monde avec l'équipe de France, paraphe avec le club breton jusqu'en 2024.

L’impression d’avoir toujours été ici - Cléopatre Darleux.

Le BBH a publié un communiqué dans lequel la joueuse s'exprime sur son attachement au club breton : "Je suis à Brest depuis 2016 et forcément super contente de prolonger. Au final, j’ai l’impression d’avoir toujours été ici (rires). Ça fait du bien d’avoir de la stabilité. Je me sens bien au club donc il n’y avait pas de raison que je veuille aller voir ailleurs. Pour les supporters, je pense aussi que c’est sympa d’avoir des joueuses à qui ils peuvent s’identifier, avec qui ils ont des relations privilégiées."

Une présence importante également au sein du collectif. La gardienne est bien souvent un poste clé dans une équipe de handball : "Je commence à avoir une certaine maturité de par mon âge, mon expérience, le vécu au club. Je me sens donc légitime pour transmettre des choses et c’est important que les filles qui arrivent au BBH comprennent notre identité et qu’on essaye de construire ensemble en respectant une ligne de conduite."

Au bout, les Jeux olympiques

2024, une date qui n'est pas anodine précise la joueuse : "Ce nouveau contrat va m’emmener jusqu’en 2024 avec au bout les Jeux Olympiques qui sont un objectif fort. Les deux années qui viennent seront importantes. Je commence à être plutôt sur la fin que sur le début et jusqu’aux Jeux de Paris, j’avais envie d’être dans les meilleurs conditions. Brest réunissait tout ça."

À 32 ans, Cléopatre Darleux est revenu au plus haut niveau international après une pause pour congé maternité. Une petite Olympe qui la suit sur quelques compétitions, comme lors du Mondial en Espagne en décembre dernier. Une supportrice de premier rang qui pourra donc encourager sa maman encore quelques années.

Un très bon signal pour le coach

L'entraineur Pablo Morel s'est aussi exprimé sur cette prolongation : "C’est un très bon signal de pouvoir conserver une gardienne de top niveau mondial comme Cléo. C’est une figure emblématique du club, elle y est présente depuis de nombreuses années. C’est une bonne chose qu’on puisse prolonger l’aventure avec elle pour disposer aussi d’un noyau d’historiques afin de transmettre les valeurs et les fonctionnements de ce club", indique le coach.

D'autant plus que Cléo, comme la surnomment ses coéquipières, montre un niveau de jeu chaque fois plus impressionnant. À l'image de sa prestation lors du match du 19 janvier en Ligue des Champions face à Bucarest avec des statistiques stratosphériques : 50% d'arrêts sur le match. Et Pablo Morel de confirmer : "Cléo est une gardienne qui correspond aussi au projet de jeu qu’on est en train de mettre en place avec la volonté d’aller très vite vers l’avant. Elle continue à prouver qu’elle a un excellent niveau de performance et qu’elle peut continuer à porter l’équipe vers les ambitions qu’on a fixées."

Des objectifs ambitieux avec un titre à défendre en championnat national et une vision, aussi, sur la Ligue des Champions.