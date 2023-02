Handball - Coupe d'Europe : Dortmund vs ESBF, en direct sur France Bleu ce dimanche

Pas encore décisif, mais ô combien important et capital, même, ce duel dans la course aux 1/4 de finale de l'European League qui se joue en Allemagne ce dimanche après-midi. À 14h (en direct sur France Bleu Besançon et francebleu.fr ), l'ESBF y affronte le Borussia Dortmund pour le début des matchs Retour dans la Phase de Groupes.

Autrement dit, il ne reste plus que trois journées à disputer. Et pour l'instant, à mi-parcours : les handballeuses bisontines occupent, certes, la 1ere place du classement...

Mais, grâce à une meilleure différence de buts générale que les... deux autres co-leaders de la Poule A : Dortmund... et Siofok, Allemandes et Hongroises affichant le même bilan (2 victoires / 1 défaite) que les Franc-Comtoises.

Soit trois équipes, pour seulement... deux places qualificatives en 1/4 de finale, après la 6e et dernière journée de Phase de Groupes programmée ce 18 février.

Une semaine après Dortmund, il faudra aller défier Siofok...

On va éviter de se lancer dans les aléatoires pronostics et autres probabilités de résultats à venir dans les quinze prochains jours. Néanmoins, on peut affirmer que l'ESBF serait bien inspirée de ne pas aller perdre, ce dimanche après-midi, chez le 3e de la Bundesliga allemande qui reste sur 41 victoires lors de ses 43 derniers matchs à domicile, dans son championnat national...

Et mieux encore, évidemment, aller battre et prendre sa revanche sur ce Borussia Dortmund qui est venu gagner (27-30) à Besançon, au match Aller , et stopper ainsi la parfaite entame de Phase de Groupes des joueuses de Sébastien Mizoule : deux larges succès, contre Siofok puis chez les Norvégiennes de Molde ! Le 6e ex aequo de la D1 française qui, au passage, a aussi remporté son autre déplacement européen de la saison, jusque-là : dans la salle espagnole de Bera Bera , au 3e tour, avant Noël...

Malgré tout, une victoire ou une défaite bisontine en Allemagne, sans oublier l'option du match nul, n'éliminera ou ne qualifiera - d'ores et déjà - aucun des trois actuels co-leaders de la Poule A d'European League.

L' ESBF conservera juste, plus ou moins, son destin en mains : avant d'aller à... Siofok , six jours plus tard (samedi 11 février, 20h, encore en direct sur France Bleu Besançon ) en Hongrie, pour une avant-dernière journée qui s'annonce, elle, décisive dans la suite - ou pas - de l'aventure continentale cette saison.