Handball - Coupe d'Europe : l'ESBF se contente de sa victoire étriquée contre les Norvégiennes de Fredrikstad

Besançon, France

L'ESBF a donc dû attendre un mois pour regoûter à la victoire. Le 14 septembre dernier, les handballeuses bisontines avaient encore étrillé les Portugaises de Colegio de Gaia lors du 1er tour - retour de la Coupe EHF. Mais ensuite, patatras : trois défaites consécutives en championnat de France (à Nantes, contre Dijon et à Metz) où les Francs-Comtoises ont reculé à une inhabituelle 9e place du classement de la D1/LFH. Alors ce dimanche soir, au 2e tour - aller de la Coupe EHF, ce succès européen face aux Norvégiennes de Fredrikstad fait du bien.

Au moral, déjà. Parce qu'au plan comptable, ce 29-27 au Palais des Sports de Besançon est assez frustrant et laisse planer le doute en vue du match retour en Norvège, dimanche prochain (20 octobre, 17h, en direct et en intégralité sur France Bleu Besançon)...

Une très bonne première période de l'ESBF, puis une deuxième nettement moins...

Les filles de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce ont pourtant livré une copie collective pas loin d'être impeccable lors des trente premières minutes : 16-10, à la mi-temps. Logique et prémices d'une deuxième période du même niveau ? Oui, mais non, au final... Fredrikstad s'est ressaisi en haussant notamment son intensité physique. Et l'actuel 7e du championnat norvégien a du même coup réussi à faire déjouer la belle harmonie bisontine - partiellement retrouvée, donc - pour transformer le +6 de l'ESBF en 25-25 au tableau d'affichage à huit minutes de la fin.

Heureusement dans le "money time", Marine Dupuis (encore meilleure marqueuse de son équipe : 8 buts dont 6/7 sur penalty) et Alizée Frécon ont assumé leurs responsabilités de joueuses cadres : deux penalties de suite pour la capitaine des Bisontines (27-25, 55') et encore deux buts signés par la demi-centre (28-26, 56' / 29-26, 57') ! Mais c'est bien Fredrikstad qui a scoré le dernier (29-27, 58') et qui maintient ainsi le suspense en vue de la qualification pour le prochain tour de la Coupe EHF, à l'issue du 2e tour - retour dans une semaine en Norvège...