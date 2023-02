Handball - Coupe d'Europe : Siófok - ESBF, match couperet en direct sur France Bleu ce samedi

La déroute (31-21) à Dortmund , il y a six jours, a fait doublement mal à l' ESBF . À la tête. Et au classement de la Poule A de l'European League. Les handballeuses bisontines sont passées de la 1ere à la 3e place du classement, avec deux points (l'équivalent d'une victoire) de retard sur les deux co-leaders : leurs adversaires allemandes du week end dernier... et leurs adversaires du soir, ce samedi (20h, en direct sur France Bleu Besançon et francebleu.fr ) : les Hongroises de Siófok.

Il ne reste plus que deux journées au programme dans le Phase de Groupes. C'est donc, ni plus ni moins, un match couperet qui attend les joueuses de Sébastien Mizoule en Hongrie, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale Budapest, au bord du Lac Balaton (un peu plus grand encore que le Lac Léman en Suisse) où elles sont arrivées dès ce jeudi soir.

Une défaite à la Kiss Szilárd Arena de Siófok , et l'ESBF sera mathématiquement hors course pour décrocher une des deux places qualificatives pour les 1/4 de finale... Le Borussia Dortmund allant, de son côté ce samedi, affronter les Norvégiennes de Molde : quatre défaites en autant de journées et d'ores et déjà éliminées.

Une victoire, à l'inverse, remettra carrément Besançon en ballotage très favorable... et même un match nul permettra de ne pas jouer "pour du beurre" l'ultime journée, à domicile (18 février), contre Molde...

Se souvenir de la large victoire contre... Siófok, au match Aller

Parce qu'avant ses deux revers face à Dortmund, l'ESBF avait parfaitement entamé cette Phases de Groupes en signant deux larges succès et possède toujours - pour le moment - une meilleure différence de buts générale (+8) que Siófok (+5). Ainsi que la différence de buts particulière sur les Hongroises qui s'étaient lourdement inclinées (30-21) lors du match Aller , au Palais des Sports de Besançon...

C'était il y a un gros mois seulement. Loin d'être une éternité par rapport à la petite crise de confiance, et de résultats, que traversent Clarisse Mairot et ses copines depuis dix jours : leur délicate qualification (aux tirs au but) contre Nice en Coupe de France, juste avant leurs deux piquantes défaites devant Dortmund puis Dijon, ce mercredi dans le derby Bourgogne - Franche-Comté du championnat de France, où l'ESBF pointe à la 7e place à 11 journées du terme...

Et puis, se dire aussi que Siófok (6e de la D1 hongroise ) n'est pas invincible, cette saison, à domicile : déjà trois défaites, dont une en Coupe d'Europe ...