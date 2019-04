Handball - Coupe de France : le Grand Nancy Métropole Handball battu en demi-finale par Dunkerque (17-27)

Nancy, France

Le Grand Nancy Métropole Handball n'ira pas à Bercy pour y disputer la finale de la Coupe de France. Battus par Dunkerque, club de première division, les Nancéiens sont tombés sur un adversaire mieux armés et qui a assumé son standing de club de première division. Nancy quitte la compétition et se tourne vers les playoffs en proligue.

Le match

Le nombreux public de Gentilly s'est enflammé après le départ en fanfare de son équipe. Le Grand Nancy Métropole Handball prend l'initiative, emmené par un Yann Ducreux virevoltant. Auteur de 4 buts lors du premier acte, l'ailier nancéien permet à son équipe de mener au score (5-4 et 8-6) avant que la tempête dunkerquoise ne souffle sur Gentilly. Les Nordistes accélèrent et profitent des pertes de balle nancéienne pour égaliser et prendre les devants jusqu'à la pause, 9-14.

Nancy a buté sur la défense de Dunkerque. © Radio France - Mélanie Juvé

Nancy impuissant

La seconde période débute comme la fin de la première. Dunkerque reste sérieux et ne manque pas l'occasion de se montrer intraitable avec son adversaire. Les pensionnaires de Lidl Starligue font un cavalier seul en gardant leur efficacité défensive et offensive (11-16, 19-13, 13-20) et se qualifient pour la finale à Bercy en ayant respecté jusqu'au bout leur adversaire. Après cette belle aventure, une autre tout aussi passionnante attend les Nancéiens avec les playoffs en proligue, en espérant cette fois une issue plus heureuse.