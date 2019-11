Handball-Coupe de France : roulez jeunesse pour le Grand Nancy Métropole Handball à Annecy

Ce samedi à 20h15, le Grand Nancy Métropole Handball est en lice pour les 32èmes de finale de Coupe de France à Annecy, club de National 1. Benjamin Braux le coach nancéien a décidé de laisser au repos de nombreux titulaires et offrir du temps de jeu aux jeunes.

Le Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) s’en va ce samedi à 20h15 affronter pour les 32èmes de finale de la Coupe de France l’équipe d’Annecy qui évolue en National 1. L’entraîneur nancéien Benjamin Braux prend ce rendez-vous comme une possibilité de donner du temps de jeu aux jeunes et faire ainsi souffler les cadres : «Nous avons eu une semaine compliquée. Après les deux déplacements à Besançon et Nice et l’énergie laissée lors du match contre Limoges il faut penser à ménager les «trentenaires» pour qu’ils soient prêts lundi afin de préparer la venue de Cesson.»

Un match pour se montrer

Pierre Marche, Costa Savic, Yann Ducreux, Obrad Ivezic, Aless Silva, Emil Feuchtmann restent à Nancy. Steven Bois pourrait les imiter suivant l’évolution d’une blessure au pouce. Place donc aux jeunes qui doivent profiter de cette aubaine pour envoyer un message au coach : «Nous avons une profondeur de banc et une équipe réserve. Les jeunes joueurs qui seront avec nous c’est l’occasion de disputer un match référence dans lequel nous pourrons les évaluer» précise Benjamin Braux.

Rester sérieux

À Annecy, les Nancéiens partent favoris. Les Haut-Savoyards actuellement 3e au classement de leur championnat de National 1 ne seront pas à prendre à la légère et auront très envie de faire déjouer les pronostics. Le GNMHB est prévenu, il devra se montrer sérieux pour gérer la rencontre à sa guise et ainsi s’éviter une victoire à la Pyrrhus ou pire une élimination.