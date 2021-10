Handball/Coupe de la Ligue : Chambéry s'impose 28 à 26 à Saint-Raphaël

Les handballeurs chambériens confirment leur bon début de saison ! Belle opération pour la Team Chambé qui s'impose à Saint-Raphaël, ce mardi 5 octobre pour ces huitièmes de finale de la Coupe de la ligue.

En tête à la fin de la première période, avec cinq points d'avance, les jaunes et noirs n'ont pas craqué quand Saint-Raphaël est revenu en seconde période. Le Chambéry Savoie Mont-Blanc a fait preuve de maîtrise et de sang-froid. Les handballeurs chambériens s'imposent finalement 28 à 26 à Saint-Raphaël.

Benjamin Richert a inscrit huit buts, Alexandre Tritta a mis six buts et Arthur Anquetil en a marqué quatre. "On a eu un peu le feu en milieu de deuxième période, quand Saint-Raphaël est revenu mais ce qui a fait notre force c'est qu'on n'a pas lâché, c'est positif et ça montre qu'on a avancé, évolué et que le groupe répond bien présent" explique Alexandre Tritta, l'arrière droit de la Team Chambé.

"Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, on a été complémentaire, pourvu que ça dure !" - Alexandre Tritta

"Ca prouve que l'état d'esprit est là, à l'extérieur c'est plus compliqué, c'est notre quatrième match à l'extérieur sur cinq et on a encore une fois fait preuve de caractère" ajoute Nikola Portner, gardien du Chambéry Savoie Mont-Blanc, décisif en deuxième période, et qui va quitter le club la saison prochaine.

"Je suis très fier de l'équipe !" - Nikola Portner

"Ca donne de la confiance et c'est très bien avant la réception de Chartres ce week-end" explique Alexandre Tritta.

Le prochain match pour la Team Chambé, ce sera la cinquième journée de Starligue, ce samedi 9 octobre, au Phare face à Chartres à 20h15.