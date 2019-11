Handball : cruelle défaite pour Chambéry qui s'incline à la dernière seconde face à Nantes

Terrible. Cruel. Malgré un début de match canon et une prestation parmi les plus abouties d'une saison décidément très compliquée, Chambéry s'est incliné à la dernière seconde jeudi soir face à Nantes sur son parquet du Phare (28/29).

Chambéry, France

Le scénario n'aurait pu être plus cruel pour Chambéry jeudi soir sur son parquet du Phare. Comme souvent cette saison Chambéry a flirté avec le doute, mais grâce à un début de match canon (5/0) et un Yann Genty retrouvé dans les buts en première période, beaucoup au fil des minutes voyaient Chambéry enfin renouer avec le succès en championnat. C'était sans compter sur une fin de match terrible. Nantes, qui n'a pas mené de toute la rencontre, trouvait le chemin d'une victoire inespérée grâce à un dernier jet-franc signé Kiril Lazarov, alors que le chrono était écoulé. Une défaite 28/29, encore plus douloureuse que les autres, qui risque de faire très mal aux têtes chambériennes.

A un point de la zone de relégation

Cette défaite, la septième déjà après seulement 11 journées, vient terrasser le petit regain de confiance entraperçu le week-end dernier à Aix-en-Provence en tour préliminaire de coupe d'Europe EHF (une victoire au match retour malgré l'élimination). Après plus d'un mois et demi sans victoire en Starligue, elle confirme surtout une tendance de plus en plus sérieuse. Chambéry jouera le maintien cette saison. Les savoyards, à deux journées de la trêve, sont onzièmes du championnat, à un point de la zone de relégation.