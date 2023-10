Handball - D1 Féminine : l'ESBF continue sa remontada vers le Top 5 européen

Ça va mieux à l'ESBF. Après une poussive et frustrante entame de saison durant la première quinzaine de septembre (2 défaites d'un but d'écart chez les promues de St-Maur et à Paris 92, entrecoupées d'une victoire attendue face aux autres promues d'Achenheim ), les handballeuses bisontines viennent de s'imposer deux fois de suite en D1/Ligue Butagaz Energie .

Mercredi dernier, c'est un rassurant 35-30 qui avait été ramené de Nice . Et ce mercredi soir, dans son Palais des Sports de Besançon : l'ESBF a logiquement, mais laborieusement battu Plan-de-Cuques. Score final, 29-27 (mi-temps : 15-14).

Mention spéciale, comme une semaine plus tôt sur la Côte d'Azur, à Clarisse Mairot : encore meilleure marqueuse de son équipe, et largement. Déjà 10 buts inscrits chez les Niçoises, et maintenant 13 (sur 14 tirs !) face aux Provençales de l'agglomération marseillaise. N'oublions pas non plus le joli 8/10 signé Suzanne Wajoka.

Vous avez fait les comptes : la talentueuse arrière polyvalente et la nouvelle ailière gauche ont donc scoré, à elles deux, près des trois-quarts des buts bisontins. C'est très fort, mais c'est aussi le petit bémol de la soirée finalement : seulement 56% de réussite offensive pour l' ESBF ... Au total, 22 tirs ratés, dont 11 qui ne sont pas des arrêts des gardiennes adverses.

L'ESBF et ses ambitions européennes enfin du bon côté du classement

En venant malgré tout à bout de Plan-de-Cuques, inattendu 5e du classement avant cette 6e journée de championnat, Clarisse Mairot et ses copines bisontines poursuivent ainsi leur remontada vers les places plus conformes à leur objectif et leur statut d'équipe européenne tous les ans ou presque depuis 2017 . Avec toujours un match de retard* au compteur, les joueuses de Sébastien Mizoule basculent enfin dans la première moitié du classement.

Seulement 13e et avant-dernière, avant son succès à Nice il y a huit jours : l'ESBF grimpe au 7e rang et revient surtout à un petit point du précieux Top 5 qualificatif pour la prochaine saison de Coupe d'Europe. Une embellie plus que bienvenue et à confirmer dès ce dimanche (8 octobre, 17h30) à Dijon, 8e ex aequo avec les Franc-Comtoises...

Car ce derby régional chez les "cousines" bourguignonnes marque le début d'une série corsée de 4 matchs face à autant d'adversaires engagés, eux, dans les compétitions continentales** cette saison : après les Dijonnaises, il y aura Brest (25 octobre, domicile), Nantes (1er novembre, extérieur) et Chambray-Touraine (5 novembre, domicile).

* Réception de Mérignac, finalement reprogrammée au 11 novembre prochain.

** Champions League et European League.