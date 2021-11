Handball - D1 féminine: l'ESBF frappe un gros coup en gagnant à Brest

Les handballeuses de l'ESBF ont frappé fort ce mercredi 3 novembre 2021 en D1 féminine en battant sur son parquet Brest, le champion de France en titre, l'une des plus grosses équipes du championnat, qui n'avait perdu qu'une seule fois cette saison. Victoire des bisontines 35 à 34, au terme d'un match au final haletant.

Enorme suspense pour la fin du match

Les deux équipes ont fait jeu égal tout au long de la rencontre, Brest menant d'un but 20 à 19 à la mi-temps. Mais l'ESBF a pris l'avantage en seconde période pour mener de 3 buts à 1 mn 30 de la fin du match, et c'est là que Brest a commencé à grignoter l'avantage des bisontines. Dans l'ultime seconde du match, l'arbitre a sifflé un pénalty pour les bretonnes qui n'avaient plus qu'un but de retard et la possibilité d'égaliser. Un jet de 7m raté par la championne olympique Kalidiatou Niakaté, score final 35 à 34 donc pour Besançon.

Au classement Metz est désormais seul en tête après sa 7e victoire d'affilée, 34-23 à Nantes. Besançon est 6e. Les bisontines se déplacent à Nice ce dimanche 7 novembre, Nice qui a créé la surprise en signant ce mercredi sa première victoire de la saison, 21 à 20 à Paris.