Handball - D1 Féminine : l'ESBF se remet dans le bon sens en s'offrant Nantes

"Y en a marre de faire des bons matchs et pas faire des bons résultats, parce que les bons matchs, je m'en fiche" ! Les deux derniers, à chaque fois perdus sur le fil (25-26 contre Paris 92, 27-28 à Bourg-de-Péage) chez les cadors de ce début de saison, ont pour le moins laissé un goût amer à Sébastien Mizoule et ses handballeuses bisontines.

"Là maintenant, il faut un bon résultat, peu importe le contenu contre Nantes, il faut les trois points de la victoire" ! Pas de chichi donc dans le discours du nouveau coach de l'ESBF depuis cet été, avant la réception des Nantaises ce samedi soir pour le compte de la 6e journée de D1/Ligue Butagaz Energie... Et ça s'est concrétisé sur le terrain !

Dans leur Palais des Sports de Besançon, encore copieusement garni d'environ 2.500 fervents supporters, les Franc-Comtoises ont fini par assez largement remporter ce duel entre équipes qualifiées pour la Coupe d'Europe cette saison. 34-30, score final après quarante premières minutes serrées et équilibrées (16-15, mi-temps / 20-18, 39' / 24-20, 41' / 28-25, 52' / 31-26, 56').

Les bons retours en forme de Sakura Hauge et Alizée Frécon-Demouge

Une victoire d'autant plus savoureuse qu'il a fallu faire sans les deux arrières droites attitrées de l'ESBF après même pas vingt minutes de match : la Polonaise Natalia Nosek, victime d'une grosse béquille sur la cuisse droite, est carrément sortie dès la 32e seconde de la partie, alors que Clarisse Mairot a dû déclarer forfait à la 19e minute en raison d'un violent choc au sol avec l'athlétique Nantaise Carin Stromberg. Souffrant d'une énorme plaie au front, juste au-dessus de ses yeux, qui a rapidement et abondamment saignée, la jeune Bisontine a été évacuée aux urgences du CHU de Besançon...

Sans Natalia Nosek et Clarisse Mairot, donc l'ESBF, mais avec Alizée Frécon-Demouge et Sakura Hauge de retour en forme ! Blessée au genou durant l'été, la talentueuse demi-centre bisontine n'avait joué que dix minutes, sans vraiment pouvoir peser sur les débats, pour son match de reprise à Bourg-de-Péage ce 20 octobre : dix jours plus tard, ce samedi soir, c'est 28 minutes de jeu pour -notamment- un parfait 5/5 au tir pour Alizée Frécon-Demouge ! Et on a revu aussi les précieuses qualités de Sakura Hauge, un peu en dedans depuis le début de saison : la gardienne norvego-japonaise a sorti 7 arrêts à des moments décisifs durant ses 37 minutes passées sur le terrain.

L'ESBF rééquilibre ainsi son bilan à l'issue de cette 6e journée : trois victoires pour trois défaites désormais, avec la 6e place du classement à un petit point seulement du Top 5. Important aussi pour la confiance...

Un mois de novembre chargé et charnière pour la suite de la saison de l'ESBF

Ce duel face à Nantes, ce samedi soir, était le premier de la série de trois matchs programmés en une semaine pour l'ESBF qui va se déplacer coup sur coup à Brest (ce mercredi 3 novembre), puis à Nice (dimanche 7 novembre) !

Ensuite, avant la mise entre parenthèses de la saison de clubs en raison du Mondial 2021 en Espagne (1er au 19 décembre), les Bisontines auront encore à gérer une semaine à trois matchs ! Avec leur entrée en lice en Coupe d'Europe cette saison, au 3e tour de l'European League -à vivre en direct sur France Bleu Besançon- contre les Espagnoles de l'Atletico Guardès (match aller à Besançon, le 13 novembre à 20h / match retour en Espagne, le 21 novembre à 19h) et au milieu de ces joutes continentales, la 9e journée de D1/LBE avec la réception de Toulon (17 novembre, 20h).

Bref, ces six matchs en trois semaines vont sérieusement dicter la suite de la saison et des ambitions de l'ESBF, en championnat de France comme en Coupe d'Europe. En cas de qualification européenne face l'Atletico Guardès, Sébastien Mizoule et ses joueuses joueront automatiquement six matchs supplémentaires dans la Phase de Groupes du Top 16 de l'European League, chaque week end entre le 8 janvier et le 20 février 2022. Soit, de nouveau, des matchs tous les trois jours durant cette période de reprise de la saison puisque leurs rencontres de D1/LBE -où les Bisontines pointent donc actuellement au 6e rang- seraient alors décalées et disputées chaque mercredi soir...