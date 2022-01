Handball - D1 Féminine : l'ESBF se "venge" en punissant le promu Celles-sur-Belle

Libérées, délivrées, les handballeuses bisontines, jusque-là plombées par leurs errements défensifs depuis le début de l'année 2022 ! Les joueuses de Sébastien Mizoule - plus adepte, lui, du phrasé à la Michel Audiard - ont "éparpillé façon puzzle" l'avant-dernier du championnat de France ce mercredi soir. Une très large victoire (37-23) à domicile, face à Celles-sur-Belle, promu cette saison en D1/Ligue Butagaz Energie et qui reste ainsi bloqué dans le bas du classement (2 victoires, 10 défaites) à l'issue de cette 12e et avant-dernière journée de la Phase Aller.

De son côté, l'ESBF réintègre le Top 5 qualificatif pour l'Europe en renouant, enfin, avec le succès (7 victoires, 5 défaites) après une douloureuse semaine précédente...

Hargne défensive efficacement retrouvée

La thèse de l'accident de parcours - "qui peut arriver à tout le monde dans une saison", selon joueuses et coach de l'ESBF - était donc a priori la bonne, pour expliquer cet horrible naufrage collectif sanctionné par une logique défaite à domicile face à la lanterne rouge du championnat de France, une semaine plus tôt... Ce mercredi soir, avec la réception de Celles-sur-Belle, normalement à leur portée, les Bisontines savaient plus que quiconque l'importance de retrouver leur recette de la gagne.

Pour ne pas entamer encore davantage leur capital confiance et comptable également, parce que capitaine Pauline Robert et ses copines restaient aussi sur deux autres piquantes défaites lors des dix derniers jours : en Coupe d'Europe, certes chez des Hongroises et contre des Norvégiennes au niveau bien supérieur que celui du dernier de la classe française... mais quand même, deux très lourdes défaites avec près de 40 buts encaissés à chaque fois par l'ESBF, inhabituellement trop tendre, défensivement surtout...

Et c'est justement ce qui a refait tourner la balance dans le bon sens, comme espéré et clairement réclamé par coach Mizoule : cette agressivité, cette hargne de chacune en défense pour solidifier collectivement la protection du but de Roxanne Frank (17 arrêts, à 48% !) et Florence Bonnet (4 arrêts ; retour envisagé la semaine prochaine pour Sakura Hauge, qui finit de soigner sa cheville blessée en décembre) ! Moins compliqué et même plus simple ensuite, forcément, pour récupérer les balles adverses et partir marquer sur attaques rapides notamment (3-1, 8' / 14-4, 19' / 17-10, mi temps / 24-13, 39' / 31-18, 51' / ).

D'autant que l'ESBF a également retrouvé son adresse au tir : 69%, contre 59, 44 et 57% lors des trois dernières défaites... Et cerise sur le gâteau, toutes les Bisontines - dont la jeune ailière gauche Léa Pobelle, 20 ans - ont fait trembler les filets au moins une fois chacune ! Les meilleures marqueuses de la soirée s'appellent Lucie Granier (6/6, en 35' sur le terrain), Alizée Frécon-Demouge (4/4) ou encore les 6/9 respectifs de Sabrina Zazaï et Aleksandra Rosiak (6/9), l'arrière gauche polonaise toujours bien impliquée à Besançon - on n'en doutait pas - au lendemain de l'annonce de sa signature chez les Slovènes du Krim Ljubljana pour la saison prochaine.

Vite confirmer en Coupe d'Europe, face aux Croates ce samedi

Cette salutaire réaction doit évidemment être confirmée et validée sur la scène continentale à présent. Ce samedi (22 janvier, 20h), c'est le Lokomotiva Zagreb, l'actuel leader invincible du championnat de Croatie, qui débarque au Palais des Sports de Besançon. Pour le compte, déjà, de la 3e et dernière journée des matchs Aller dans la Phase de Groupes de l'European League : un match pas loin d'être décisif pour continuer à viser une des deux places qualificatives - de la poule de quatre équipes - pour les 1/4 de finale...