Handball - D2 féminine : le HAC veut "rester sérieux" et enchaîner

Dès l'échauffement pendant l'entraînement ce vendredi, les Havraises affichent un visage sérieux. Mais détendu. "On est sur sept, huit minutes de jeu après on va rentrer dans du tactique quand même, on n'est pas là juste pour faire mumuse", sourit l'entraîneur du HAC Handball, Stéphane Pellan. Et pour cause, il le sait, avec une saison où rien n'est sûr à cause du covid, il va falloir rester sérieux et préparer chaque match soigneusement, surtout lorsque l'on est leader de la Poule.

"Tenir notre niveau"

Les filles du Havre AC se déplacent ce samedi à 16h pour leur cinquième match depuis le début de la saison, leur deuxième match depuis le début de cette année 2021. "Le seul petit avantage que l'on pourrait avoir, c'est que l'on a fait un match officiel. Et ça c'est important d'avoir un match officiel dans les jambes alors que Rennes n'aura pas ce petit match là mais peut-être qu'ils auront plus de fraîcheur pour démarrer", explique l'entraîneur.

Sur le parquet, les joueuses, elles sont concentrées. "Il va falloir se battre parce qu'elles ne lâchent rien. En défense, c'est très solide, leur gardienne est pas mal. Il ont plusieurs atouts, ça va être un gros match et on y va avec les crocs", commente Adja Paye, l'ailière gauche de l'équipe.

L'ailière droit Elisa Perrault face à la gardienne et capitaine Marina Pantic. © Radio France - Bradley de Souza

"Comme je le dis souvent, le plus important c'est de rester calmes, sérieuses, de respecter les règles qu'on s'est fixées au début du match. On ne regarde pas le score et on va se battre. Notre objectif c'est vraiment de tenir notre niveau et à la fin de repartir avec une victoire", affirme Marina Pantic, gardienne et capitaine de cette équipe havraise.

Les Havraises sont, pour l'instant, premières de leur Poule de D2. Mais le coach tempère "On va jouer match après match et on verra où on ira parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin. On verra ce que ça donne, comme depuis le début de la saison, c'est compliqué de se projeter".