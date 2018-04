Ainsi, la boucle sera bouclée. Daniel Narcisse l'a lui même annoncé mardi, il a décidé de mettre un terme à sa carrière à 38 ans. Comme un clin d’œil, le réunionnais double champion olympique et quadruple champion du monde jouera son dernier match de championnat de France le 31 mai à domicile avec Paris face...à Chambéry ! Le club ou tout a commencé.

Notre capitaine @DanielNarcisse arrêtera sa carrière à la fin de la saison 😢 Découvrez ses premiers mots après cette annonce --> https://t.co/bdlNuRdABo — PSG Handball (@psghand) April 10, 2018

Une carrière hors-norme qui a germé en Savoie

Daniel Narcisse possède l'un des plus beaux palmarès du hand mondial, avec outre ses titres olympiques et mondiaux, deux sacres en Ligue des champions avec les Allemands de Kiel. Une aventure qui a débuté en Savoie, terre de ses premiers exploits après ses débuts à Saint-Denis-de-la-Réunion.

Daniel Narcisse avec le maillot chambérien en 2009 © Maxppp - Alexandre Marchi

C'est avec Chambéry que "Toumout", également surnommé "Air France" en raison de détente exceptionnelle, décroche en effet à seulement 21 ans son premier titre en club, champion de France en 2001. Il avait signé son premier contrat pro en Savoie trois ans plus tôt, en 1998. Après une escapade de trois saisons à Gummersbach en Allemagne (2004/2007), il revient à Chambéry pour deux nouvelles saisons (2007 / 2009). Au total, Daniel Narcisse auront fait les beaux jours chambériens durant huit ans. Il connaîtra ensuite deux clubs, le THW Kiel en Allemagne (2009 / 2013), et le PSG, au sein duquel il évolue depuis 2013, et dont il porte le brassard de capitaine.

Daniel Narcisse avec le maillot chambérien en Ligue des Champions face à Celje en 2008 © Maxppp - Sylvain Muscio

Devenu rapidement une pièce maîtresse de l'équipe de France, Daniel Narcisse totalise en presque deux décennies au plus haut niveau neuf médailles d'or, deux olympiques, quatre mondiales et trois européennes et s'affirme au sein des "Experts" avec lesquels il termine sur un titre mondial à domicile en 2017. Daniel Narcisse avait déjà annoncé sa retraite internationale il y a un peu plus d'un an avec les Bleus.