Handball : Débuts parfaits pour les Brestoises en coupe d'Europe EHF

Vainqueurs 34-15 à Leipzig lors de la première journée de la phase de poule de la coupe d'Europe EHF, les Brestoises se mettent dans des conditions idéales pour le reste de la compétition.

Laurent Bezeau sentait qu'il y avait moyen de ramener quelque chose de Saxe. Il a vu juste. Grâce à une très grosse défense, et une attaque particulièrement efficace, le Brest Bretagne Handball n'a connu aucune difficulté pour battre le HC Leipzig.Score final, 34-15.

Privées de Prouvensier et de Mangué, Brest rentre très bien dans la rencontre et prend rapidement un bel écart. Allison Pineau tient son rang, Mélinda Geiger fait mal avec son bras gauche. Dans les buts, Cléopatre Darleux est relativement peu inquiétée par les 8e du championnat d'Allemagne, très diminuées par l'absence de quelques une de leur meilleurs joueuses. Le trou est vite fait (13-6 à la mi-temps).

L'entraîneur Laurent Bezeau analyse : "J’ai demandé aux joueuses de discuter entre elles et de trouver des solutions à nos débuts de matchs. Elles en ont pris conscience. Contre Saint-Amand, il y a eu un début. On a confirmé ce soir. Avant, on se mettait en échec aux tirs, on donnait de la confiance à l’adversaire. Le tir nous a réussi ce soir contre une très grande gardienne, et on a été sereins."

Le trou fait en début de seconde mi-temps

C'est en début de seconde période que le BBH va creuser l'écart final. Plus dix, plus quinze , Brest climatise l'ambiance de l'Arena Leipzig, laquelle devient encore plus glaciale que les - 5 degrés qui règnent dehors. La gardienne remplaçante de l'équipe d'Allemagne, Katja Kramarczyk, ne réalise aucun arrêt face à Copy ou N'Gouan, Sur les ailes ou dans l'axe, la défense allemande ne parvient pas à arrêter l'attaque du BBH.

Laurent Bezeau : "dur de nous battre quand notre secteur défensif s'exprime"

Après la victoire de 21 buts, en milieu de semaine, en Coupe de France face à une équipe de D2, Brest enchaîne avec une seconde victoire convaincante. Le prochain match, face à Toulon à l'Arena, devrait être plus relevé... "Je suis très heureux de commencer la phase de poule ainsi, avec une telle victoire, une telle sérénité, une telle confiance. On a validé pas mal de choses. Maintenant, confirmons avec les enchaînements de matchs. Quand on arrive à exprimer notre secteur défensif, notre point fort, c’est dur de nous battre. ça nous permet de jouer vers l’avant et vite. Il faut tempérer, ne pas oublier qu’il manquait beaucoup de joueuse à Leipzig, donc relativisons et confirmons", conclut Laurent Bezeau.