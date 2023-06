Handball - Derrière le DMH, des supportrices "irréductibles"

Les handballeurs dijonnais du DMH peuvent écrire une superbe page de l'histoire du club. Ils jouent le weekend des 3 et 4 juin 2023 pour remonter en première division, 10 ans après la dernière montée, en 2013. Cerise sur le gâteau, le carré final a lieu à Dijon, au Palais des sports. Le DMH affronte Tremblay en demi-finale samedi à 18h - match à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne. Les joueurs seront à la maison, poussés par le public et un groupe de supportrices, les "Irréductibles" . Spécificité : elles ne sont que quatre, uniquement des femmes, âgées de 26 à 66 ans, dans ce groupe créé en 2016. Rencontre avec 50% d'entre elles, Audrey et Justine, à la veille d'un weekend décisif.

Des passionnées

Quand le groupe est créé, à l'été 2016, il compte près d'une quinzaine de membres. "C'est le speaker du DMH qui a eu l'idée, avec des jeunes pour monter le groupe. Au fur et à mesure, ça n'a pas duré très longtemps, et on n'est plus que quatre", se remémore Audrey. "Je suis là depuis le début, Justine nous a rejoint l'année d'après".

Pourquoi le DMH ? Et pas les handballeuses de la JDA ? "La question ne s'est pas posée, c'était assez logique. J'ai vite été happée par ce groupe, et je n'en suis pas ressortie", répond Justine. "Au tout début, quand j'étais plus jeune, je faisais du handball, et j'allais avec l'école pour voir plutôt jouer les filles. Un jour, on a eu des places gratuites pour aller voir les garçons, et depuis je suis les garçons et pas forcément les filles, explique Audrey. C'est un autre style de jeu, une autre atmosphère, et c'est quelque chose qui me convient plus".

Ces deux supportrices apprécient l'ambiance des matchs, le jeu, mais aussi et surtout les échanges avec les joueurs après les matchs, sans lesquels ces supportrices arrêteraient. "Si ça continue depuis 2016, c'est parce qu'ils nous le rendent bien. C'est dans les deux sens. On encourage, mais les joueurs sont là aussi pour nous remercier, pour échanger avec nous, il y a une vraie reconnaissance des joueurs", indiquent-elles.

Être seulement quatre, parfois difficile

Leur rôle ? "On est là à tous les matchs, on fait les déplacements les plus proches. On a toujours des petites pensées, des petits mots pour les joueurs, quand on peut, on fait des petites vidéos, des pancartes, pour les remercier ou pour les anniversaires" , expose Justine. "On est toujours à la même place, avec nos fûts en métal, le mégaphone, les cornes de brume, décrit Audrey. Notre but, c'est de faire du bruit, de l'échauffement à la dernière seconde à la fin du match, qu'on gagne ou qu'on perde" .

Leur défi est de taille : "ambiancer" une salle de plus de 4000 places ... en étant "seulement" quatre. "C'est dur, parce qu'on se dit qu'on n'arrive pas forcément à motiver le public, ou que le match ne pousse pas à se lever et encourager. On ne sait pas d'où ça vient, on n'arrive pas à détecter le problème", confie Justine.

"Après, quand on est là, on est dans notre bulle, on suit le speaker, on essaye de voir ce qui prend le mieux auprès du public en fonction des chants et des matchs, relate de son côté Audrey. Quand on lance quelque chose et qu'on voit que ça ne suit pas, on continue, parce qu'on est là pour ça. Ce serait bien si des fois le public pouvait être un peu plus motivé. J'espère qu'ils seront là ce weekend pour faire du bruit pour le DMH".

Même moins nombreuses, elles n'abdiquent pas, promet Justine : "Même si des supporters adverses sont là en plus grand nombre, on ne se démonte pas, et on criera encore plus fort".

La montée ? "J'aimerais vraiment revivre ces émotions"

Le DMH, qui a fait la course en tête toute la saison, joue en 2e division depuis 10 ans. La remontée serait donc plus que méritée pour ces supportrices. "On a des joueurs qui sont là depuis un certain temps, qui n'attendent que ça", souligne Justine. Ils ont été constants, ils méritent leur place, ce serait une belle fin de saison, ils le méritent". "C'est le travail de cette saison mais aussi des saisons précédentes. Certains ont connu la montée il y a dix ans, je pense qu'ils ont envie de revivre ça. J'y étais, c'était quelque chose d'incroyable, j'aimerais vraiment revivre ces émotions", complète Audrey.

En cas de montée, le DMH pourrait jouer face à la crème de la crème du handball français, avec la venue au Palais du PSG ou de Montpellier. "Ça va forcément emmener plus de public, avec des joueurs internationaux, qu'on a envie de voir", rêve Justine.

