Handball - Des ambitions élevées pour la JDA Dijon malgré l'absence de recrues

La préparation est terminée et le championnat de première division reprend mercredi 30 août 2023 pour les handballeuses de la JDA Dijon, avec un premier déplacement à Plan-de-Cuques. Le club entame sa 10e saison d'affilée dans l'élite et la barre a été placée haute la saison dernière, avec cette 5e place en championnat, synonyme d'une qualification en Coupe d'Europe. Quels seront les objectifs, alors que le club n'a pas recruté cet été ? Les joueuses et l'encadrement se projettent sur la saison à venir.

Quels objectifs ?

Cette saison 2023/2024, la JDA jouera sur trois tableaux. Le championnat, la Coupe d'Europe, et la Coupe de France - où la JDA, européenne, entrera au stade des quarts de finale. Pour l'arrière droite Manon Gravelle, il faut avoir de l'ambition, hors de question de régresser après la 5e place de l'an dernier : "Maintenant qu'on s'est qualifiées en Coupe d'Europe, c'est quelque chose que le club veut asseoir, c'est un objectif qui sera chaque année très important. Donc ce serait d'être dans les cinq premiers du classement, comme la saison passée".

Avec cette 5e place - meilleure position depuis la saison 2016-2017 - la JDA Handball sera-t-elle plus attendue par les adversaires ? "On a fait pas mal de bonnes victoires la saison dernière, on a même réussi à taper des grosses équipes, comme Brest. C'est vrai, je pense qu'on est un peu attendues au tournant, admet la demi-centre Ilona Di Rocco, qui insiste sur l'importance d'une plus grande "régularité" cette saison. C'est à nous de jouer, de prouver qu'on a notre place dans les cinq premières !". "On n'est plus l'équipe qui joue le maintien, la 9e ou 10e place, on est plus prises au sérieux qu'avant", confirme Manon Gravelle.

Même si la JDA Dijon Handball devra batailler pour accrocher les places européennes, le club pourrait peu à peu se détacher du statut d'outsider. "C'est sûr que si on pouvait imaginer un effet de surprise qui a eu lieu l'an dernier, il n'aura pas lieu cette année, confirme l'entraîneur depuis 2019, Christophe Mazel. Cependant, on avait affiché nos ambitions l'an dernier. Certains nous ont traité de prétentieux mais on a atteint les objectifs. Cette année, on affiche des ambitions similaires. Le plus dur dans la performance, c'est la pérennité, de rester au niveau. On peut toujours atteindre un sommet, le plus dur c'est de rester en haut".

Christophe Mazel se veut ambitieux, mais aussi pragmatique : "Je veux toujours qu'on fasse mieux. Après, il faut être réaliste. Même si on a une équipe stable, jeune, avec du potentiel, on ne s'est pas renforcé. Donc si on fait aussi bien ce sera déjà pas mal".

Pas de recrues

La JDA Handball n'a pas recruté cet été. "Je souhaite des recrues, au moins une, voire deux, mais pour l'instant il n'y a rien, explique Christophe Mazel. C'était une volonté du club d'attendre la fin du championnat, le problème, c'est que maintenant il n'y a plus trop d'opportunités pour recruter quelqu'un de valeur. On trouvera la solution, on est là pour ça. À tout problème, il y a une solution. Si on n'a pas la solution, on fait partie du problème".

Comment expliquer cette intersaison très calme ? "On a fait le choix de monter des jeunes joueuses, issues du centre de formation, justifie Christophe Maréchal, ancien entraîneur et désormais directeur sportif de la JDA Handball. Nina Dury a signé son premier contrat pro, donc c'est une recrue en interne. Lilou Pintat, Maureen Gayet et Charlène Guerrier sont encore au centre de formation. Il y a aussi un aspect économique, on fait attention à nos comptes. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. En voulant conserver les joueuses performantes de la saison passée, qui étaient en fin de contrat, on les a logiquement augmentées".

La JDA devra faire avec l'effectif actuel, même s'il pourrait être modifié, à la marge, en cours de saison. "C'est vrai qu'on a limité le recrutement, mais il n'est pas fini, indique Christophe Maréchal. Mais on s'est mis d'accord, avec Thierry (Degorce, le président, ndlr) et Christophe (Mazel, l'entraîneur, ndlr) sur le fait qu'à tout moment de la saison, si une opportunité se présente sur la base arrière, on sautera dessus. On assume ces choix".

Gérer l'après Carmen Campos

Pas d'arrivées, mais des départs. Dont celui de la capitaine, l'espagnole Carmen Campos, au club depuis 2020, partie en première division allemande, au Borussia Dortmund. "Nul n'est irremplaçable. Carmen était importante, mais indispensable, on ne sait pas. On a fait la fin de saison sans elle, elle était blessée. On a réussi à bien jouer sur deux ou trois matchs, nuance l'entraîneur, Christophe Mazel. Après, sur une saison, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui prenait beaucoup de place dans le groupe. C'est un problème de ne pas avoir remplacé Carmen, mais on va trouver des systèmes pour jouer sans une joueuse comme elle".

Comment ce départ de la capitaine est-il perçu par les joueuses ? "En vérité, on n'a pas trop le choix, on est obligées de faire avec, indique la demi-centre Ilona Di Rocco. On n'a pas de recrutement, donc forcément, il y a un petit vide. Mais on n'a pas d'inquiétudes, certaines joueuses ont assez de caractère et d'expérience pour rattraper le départ de Carmen".

La nouvelle capitaine sera la pivot franco-espagnole de 25 ans, Sarah Valero . "Elle sera très bien dans ce rôle, elle apprend, je pense que ça se passera très bien. L'équipe grandit, de toute façon", rassure Manon Gravelle.

De l'engouement, en cette année olympique ?

Pour atteindre ses objectifs, la JDA Handball espère compter sur le public du Palais des sports. "On fait de plus en plus de monde, constate l'entraîneur, Christophe Mazel. Les résultats positifs aidant, le club travaille bien sur le remplissage de la salle. Les gens adhèrent, ils aiment le handball, le basket... le sport de haut niveau, à Dijon. Plus on grimpe dans la hiérarchie, plus on suscite d'intérêt auprès du public".

La directeur sportif, Christophe Maréchal, témoigne du défi que cela représente. "Que ce soit le foot ou le basket féminin, on a du mal à remplir les salles par rapport au sport masculin. Je me bats depuis plus de 30 ans pour qu'on soit à la parité, ce n'est pas facile. Il y a encore cette mentalité, où pour voir jouer les filles, il faudrait que ce soit moins cher, ou gratuit. On essaye de dépasser ces notions-là, d'être attractifs".

Le club multiplie les liens avec les clubs de handball de la région (Auxerre ou Lons-le-Saunier), pour qu'ils achètent des places et viennent soutenir l'équipe. "On avance sur le public handball, développe Christophe Maréchal. Maintenant, c'est le public lambda qu'il faut aller chercher, celui qui ne connaît pas forcément le handball, et ça c'est un peu plus compliqué, avec une concurrence, le basket, le hand masculin, le foot, le rugby. On est une ville sportive, les gens font des choix et j'espère qu'ils feront le choix de venir voir jouer la JDA Handball".

D'autant plus que cette saison 2023/2024 est une saison olympique, avec les JO de Paris l'été prochain. "Dans les années olympiques, il y a un frémissement vers le sport de niveau, admet Christophe Mazel. Les gens auront peut-être envie de sortir encore plus pour venir voir du handball". L'arrière gauche Claire Vautier, récemment appelée avec les Bleues, est candidate pour faire partie de l'équipe de France qui participera aux Jeux.