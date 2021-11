Handball : deux joueuses de Bourg-de-Péage privées de championnat

Si sur le plan sportif, tous les voyants sont au vert pour les "Abeilles" de Bourg-de-Péage, il n'en est pas de même en coulisse pour le club Drômois qui ne vit pas des moments de tout repos. Après l'affaire de détournement de fonds de la part de deux anciens salariés pour environ 75 mille euros, une nouvelle difficulté vient perturber le bon début de saison des filles entraînées par Camille Comte.

La masse salariale retoquée par le gendarme financier

Dans un communiqué publié ce vendredi 5 novembre, le club tient à éclaircir la situation de deux de ses joueuses qui ne peuvent pas être alignées en championnat depuis le début de la saison. La gardienne néerlandaise Kristy Zimmerman et l'ailière brésilienne Alexandra Nascimento sont absentes du groupe lors des rencontres de championnat, elles doivent se contenter pour l'instant de la coupe de France.

Voici les explications du club :

"Depuis le début de la saison, la commission nationale de contrôle et de gestion n'a pas validé l'ensemble de la masse salariale de l'équipe professionnelle. C'est pourquoi nos deux joueuses ne peuvent actuellement pas être alignées lors des matches de championnat, mais peuvent cependant évoluer en coupe de France. Après une procédure d'appel effectuée auprès de l'instance, le club doit maintenant fournir une certification des comptes à la commission, afin que celle-ci puisse réévaluer sa décision. Or, ce processus a été ralenti par la découverte de détournements de fonds. Le club travaille pour régulariser cette situation délicate dans les meilleurs délais, afin que les deux joueuses puissent retrouver les terrains au plus vite".