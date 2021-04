Handball : deux nouvelles recrues pour la saison prochaine au Fleury Loiret Handball

Le Fleury Loiret Handball continue son recrutement et sa construction pour la saison prochaine. Le club enregistre deux nouvelles recrues ce jeudi, la pivot de Nantes Kaba Gassama Cissokho et l'ailière droite de Metz Julie Le Blevec. Les Panthères comptent donc cinq nouvelles recrues l'an prochain.

Le Fleury Loiret Handball signe deux nouvelles joueuses pour la saison prochaine. Les Panthères annoncent ce jeudi soir dans un communiqué l'arrivée de la pivot de Nantes Kaba Gassama Cissokho et de l'ailière droite de Metz Julie Le Blevec. Le club compte donc cinq nouvelles recrues pour la saison prochaine.

Une internationale et une jeune joueuse

L'internationale espagnole Kaba Gassama Cissokho, âgée de 23 ans, s'engage pour deux saisons et arrive de Nantes où elle participera au Final 4 de l’EHF European League début mai. Ancienne joueuse du CB Granollers, en Liga Guerreras Iberdrola, elle a disputé 129 matchs et inscrit 357 buts avec le club espagnol en six saisons.

De son côté, l'ailière droite Julie Le Blevec arrive sous forme de prêt pour un an. Elle compte déjà une dizaine de matchs en Ligue Butagaz Energie et en EHF Champions League avec le club de Metz.

Déjà cinq recrues pour la prochaine saison

Après les signatures de la gardienne danoise Ditte Folden Vind et des arrières Mélissa Agathe et Paulina Pérez Buforn, les Panthères enregistrent donc cinq recrues pour la saison 2021/2022.