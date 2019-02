Handball : du costaud dès la reprise pour Chambéry

Chambéry, France

Après la longue trêve du mondial, l'heure de la reprise a sonné pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. Chambéry reçoit Saint-Raphael jeudi soir au Phare en 1/8e de finale de la coupe de France.

Avant de débuter la deuxième phase de Starligue la semaine prochaine face à Nantes, voilà déjà un gros test qui permettra de savoir si les savoyards peuvent débuter 2019 aussi bien qu'ils ont terminé 2018, quatrièmes du championnat à quatre points du leader parisien.

La #TeamChambé reçoit ce jeudi Saint-Raphaël au Phare (20:05) pour le compte des 1/8e de finale de la coupe de France 💪

Troisième confrontation entre les deux équipes

Chambéry et Saint-Raphaël ne se quittent plus. Ce match sera la troisième confrontation entre les deux équipes. Pour l'instant, avantage aux varois qui ont décroché le nul au Phare et championnat, et éliminé Chambéry de la coupe de la Ligue.

Saint-Raphaël est d'ailleurs l'une des rares équipes à avoir posé problèmes aux surprenants chambériens lors de la première moitié de saison. "La différence, c'est qu'on a coupé pendant un mois et demi" explique l’entraîneur savoyard Erick Mathé, "on a eu l'avantage de n'avoir aucun international au mondial, donc on a pu travailler avec tout le groupe. Saint-Raphaël a plus de densité que nous, mais on a bien travaillé sur ce point pendant la trêve".

"La défense la plus massive du championnat". Bertrand Gille, directeur sportif de CSMBH.

Chambéry, "qui ne peut galvauder aucune compétition" dixit Mathé, entend donc bien prendre sa revanche, pour se mettre dans les meilleures dispositions pour la suite et la quête de l'Europe, qui reste la priorité de la saison.

"Des joueurs très grands, très costauds, et très mobiles", voilà comment Bertrand Gille décrit la muraille varoise qu'il faudra pour cela arriver à fissurer jeudi soir, "sans doute la défense la plus massive du championnat" ajoute le directeur sportif chambérien, "impatient de voir comment l'équipe a travaillé pour résoudre les problèmes posés par les varois sur la première moitié de saison".

