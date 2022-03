Handball - En battant Mérignac sur le fil, l'ESBF entame bien sa palpitante fin de saison

Après la petite trêve internationale en D1/LBE, reprise gagnante (21-20) des handballeuses de Besançon ce samedi contre Mérignac. Bien installée dans le précieux Top 5 du championnat, l'ESBF a aussi la Coupe d'Europe (1/4 de finale) et la Coupe de France (1/2 finale) au menu de sa fin de saison.

C'est Clarisse Mairot qui a marqué le but victorieux des handballeuses de Besançon (ESBF) contre Mérignac, le 12 mars 2022, en D1/Ligue Butagaz Energie

Troisième victoire consécutive en championnat de France pour les joueuses de Sébastien Mizoule. À la fin du mois dernier, les handballeuses bisontines étaient allées s'imposer dans la salle de Paris 92 (3e), puis avait remis ça contre Nice juste avant la trêve internationale - dédiée aux sélections nationales - qui a vu l'équipe de France valider sa qualification pour le prochain Euro 2022.

à lire aussi Dans la ferveur à Besançon, les handballeuses françaises assurent comme des championnes olympiques

Et rebelote, ce samedi soir, pour la reprise de la D1/Ligue Butagaz Energie. Un succès (21-20) de l'ESBF, à domicile, contre les Girondines de Mérignac, 11e du classement avec un match de retard. Une victoire arrachée en toute fin de partie, grâce au dernier but signé Clarisse Mairot !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Bisontines ont notamment pu compter sur le retour de blessure (main droite) de leur arrière droite polonaise, Natalia Nosek, indisponible depuis deux mois. Mais elles sont toujours privées - depuis mi-février et jusqu'à la fin de saison - de leur patronne du jeu, Alizée Frécon-Demouge (tendon rotulien)... Et désormais, aussi, de leur ailière gauche d'expérience, Camille Aoustin (main droite), dont l'absence est estimée entre 6 et 10 semaines...

Une fin de saison palpitante : Top 5 qualificatif pour la Coupe d'Europe en championnat, 1/4 de finale européen contre Bietigheim et 1/2 finale de Coupe de France

Avec cette 11e victoire de la saison en championnat, l'ESBF conserve sa 5e place du classement - quel que soit le résultat de Nantes, 4e, ce samedi soir à 20h45 chez le promu Celles-sur-Belle - mais conforte sa position dans ce précieux Top 5 qualificatif pour la prochaine campagne de Coupe d'Europe 2022-2023.

Il reste encore 8 journées en D1/LBE cette saison. Et pour les Bisontines, au moins, un match de Coupe de France (1/2 finale, 13 avril) et deux en European League (1/4 de finale, en direct sur France Bleu Besançon) contre les Allemandes de Bietigheim : 27 mars, 14h, à Besançon puis 2 avril, 16h, en Allemagne.