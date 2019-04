Handball : en ligue des champions, Metz va devoir vaincre ses démons à Bucarest

Metz, France

Comme on se retrouve ! Metz Handball est à Bucarest (Roumanie), ce vendredi 5 avril, pour jouer le quart de finale aller de la ligue des champions. C’est là, il y a quasiment un an, que les handballeuses mosellanes avaient livré l’un des pires matchs de ces dernières années. Une défaite 34-21 qui avait scellé leur sort dans la compétition. Car même la victoire à domicile, au match retour, n’avait pas pu inverser la vapeur.

Metz encore plus fort

Et comme un coup du sort, c’est donc au même endroit, face à la même équipe, que Metz joue à nouveau un ticket pour le dernier carré de la prestigieuse coupe d’Europe. Aucun club féminin français n’est jamais parvenu à ce stade de la compétition. "C’est Bucarest encore une fois, mais honnêtement, l’histoire n’est pas la même du tout", élude tout de suite celle qui évoluait l’an dernier chez les Roumaines, l’arrière Gnonsiane Niombla.

Ce qui a changé, c’est le statut de Metz. Leaders incontestables de leur groupe en tour préliminaire et en tour principal - ça n’était jamais arrivé - les dragonnes ont enfin accompli cette saison ce sur quoi elles butaient jusqu’alors : gagner chez un grand d’Europe, en l’occurrence Rostov. Le collectif de Manu Mayonnade semble plus équilibré que jamais, fort de la deuxième meilleure défense d’Europe et d’une belle complémentarité en attaque.

D’ailleurs, le coach lui-même ne s’en cache pas : "on est meilleurs que la saison passée. On a progressé individuellement et le départ d’Ana (Gros, la joueuse slovène a rejoint Brest à l'intersaison) a redistribué certaines cartes. _On a pris conscience de la nécessité de mieux défendre_, on a dû retravailler notre organisation offensive de manière plus collective et altruiste. Et tout cela nous réussit plutôt pas mal pour l’heure."

Du passé faisons table rase

Du côté roumain aussi, tout a changé ou presque. L’entraîneur, les joueuses – mais l’icône nationale Cristina Neagu est restée, elle est privée de terrains en cette fin de saison à cause d’une blessure. "Elles sont inconstantes cette saison, analyse leur ancienne coéquipière Gnonsiane Niombla." Mais la gardienne, Laura Glauser, reste prudente : "même sans Neagu, ça peut venir de partout dans cette équipe." A noter les blessures de trois autres cadres de l’effectif roumain : Amanda Kurtovic, Andrea Lekic et Dragana Cvijic.

Et comme un symbole que cette année, du passé on fait table rase : la salle dans laquelle se joue ce quart de finale aller sera, elle aussi, différente. La sala polivalenta Ioan Kunst, antre habituel des Roumaines, est indisponible ce week-end en raison d’une compétition de lutte. C’est donc chez les hommes, au Dinamo Bucarest, que cette rencontre se tiendra. Il n’y a pas que les Messines qui seront loin de leurs terres.

