Handball : en Ligue des Champions, Metz veut éviter le piège du Borussia Dortmund

Quand le Metz Handball pose ses bagages dans la cité ducale ! Crise sanitaire oblige, ce vendredi et ce dimanche, les Dragonnes affronteront le Borussia Dortmund au palais des sports Jean Weille à Nancy, pour le compte des huitièmes de finale de la prestigieuse Ligue des Champions.

Sur le papier, les handballeuses messines partent favorites, mais l’épidémie de Coronavirus qui n’a pas épargné le club mosellan, rabat quelque peu les cartes.

Deux cas positifs

Deux jours après son dernier match officiel, une victoire contre Paris 92 en ¼ de finale de la Coupe de France, le Metz Handball a été de nouveau frappé par la Covid-19. Le 26 février dernier, deux membres du groupe professionnel sont testés positives.

Conséquence directe : les matchs de play-off en championnat à Nice et contre Nantes sont reportés et l’ensemble de l’effectif est placé à l’isolement. Ce n’est que le weekend dernier, que les Dragonnes ont pu reprendre l’entraînement collectif.

C’est donc avec une préparation perturbée et sans compétition officielle dans les jambes, depuis deux semaines, que les Dragonnes abordent cette double confrontation très rapprochée face à Dortmund.

Neuf Néerlandaises au Borussia

Invaincu en championnat, le Borussia est un peu plus à la peine sur la scène européenne. Lors de la phase de poule, les Allemandes n’ont signé que 4 succès contre 9 défaites et un nul. Le Metz Handball, lui, a affiché un bilan beaucoup plus flatteur avec 10 victoires et seulement 4 revers. Pour éviter le piège allemand, et minimiser les tracas de la crise sanitaire, les Dragonnes devront mettre en avant leur expérience et leur savoir-faire européen.

Et pour la petite histoire, dans les rangs du Borussia, il y a 9 joueuses néerlandaises. Manu Mayonnade, le coach messin qui est aussi le sélectionneur de l’équipe féminine des Pays Bas, ne sera donc pas trop dépaysé.

8e de finale aller de la Ligue des Champions de hand féminin, Dortmund-Metz, coup d’envoi ce vendredi à 17h au palais de sports Jean Weille à Nancy. A suivre en fil rouge sur France Bleu Lorraine.