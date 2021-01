Handball : enfin la première pour Guillaume Gille et Erick Mathé, un duo chambérien à la tête des Bleus

Presque un an après leurs nominations, Guillaume Gille et Erick Mathé vont enfin diriger mardi un match officiel de l'équipe de France de handball. La crise sanitaire du Covid-19 a bouleversé la calendrier du duo "made in Savoie" qui affronte la Serbie en qualification pour l'Euro, avant le Mondial.

La crise sanitaire du Covid-19 l'a retardé de presque un an, mais c'est enfin le grand jour pour Guillaume Gille et Erick Mathé, le nouveau duo "made in Savoie" sur le banc de l'équipe de France de handball. L'ancien joueur savoyard devenu sélectionneur et l'actuel entraîneur de Chambéry nommé au poste d'adjoint vont diriger mardi à Zrenjanin leur premier match officiel face à la Serbie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2022, avant d'enchaîner rapidement sur le Mondial en Egypte.

Depuis l'éviction de Didier Dinard suite au fiasco de l'Euro 2020 en janvier dernier, les deux coachs qui vivent tous deux dans l'agglomération chambérienne ont eu beaucoup plus de temps que prévu pour préparer cette grande première.

342 jours après

Après quatre années au poste de sélectionneur-adjoint, le double champion olympique, du monde et d'Europe Guillaume Gille a été officiellement nommé à la tête des Bleus le 28 janvier 2020. Cinq jours plus tard, le 3 février, l'entraîneur du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball était appelé à son poste.

Les deux "voisins" avaient alors une mission très claire, qualifier les Bleus aux Jeux Olympiques de Tokyo, via un TQO, un Tournoi de Qualification Olympique, initialement prévu en avril. La crise sanitaire et les deux confinements successifs ont tout bousculé, et l'urgence s'est transformée en chantier pour l'avenir.

Enfin ! L'impatience prédomine". Erick Mathé, sélectionneur-adjoint de l'équipe de France de handball.

Presque un an après sa nomination, Erick Mathé va donc enfin enfiler le bleu de chauffe international mardi soir à 17h, "c'est l'impatience qui prédomine. On s'attendait à une opération commando d'un mois pour se qualifier aux JO et finalement on a eu énormément de temps pour préparer les premières échéances, avec sans arrêt des plannings déchirés, remis en question, repositionnés. Maintenant, c'est bien beau de prévoir des choses, rien ne vaut le terrain".

L'heure de vérité

Si le duo Gille/Mathé a eu du temps pour peaufiner ses gammes sur tableau noir, la vérité du terrain va effectivement rapidement s'imposer, à la faveur d'un calendrier international qui va sérieusement s'accélérer.

Samedi, l'équipe de France affrontera à nouveau la Serbie dans une autre joute qualificative pour l'Euro, avant d'enchaîner avec le Mondial en Egypte. Les Bleus débuteront la compétition le 14 janvier face à la Norvège, leur premier adversaire dans un groupe où l'on retrouve également l'Autriche et les Etats-Unis.

Le programme