Handball : ESBF - Paris 92, la "finale" pour l'Europe en direct sur France Bleu ce samedi

La remontada de l'ESBF, au classement de la D1/Ligue Butagaz Energie , est déjà fantastique. Et elle peut devenir exceptionnelle, ce samedi soir, en cas d'issue victorieuse à domicile contre Paris 92 lors de la 26e et ultime journée de la saison. Un match à vivre en direct sur France Bleu Besançon et francebleu.fr , dès 19h45 (coup d'envoi : 20h, au Palais des Sports de Besançon).

En l'espace de deux mois, les handballeuses bisontines viennent de rattraper leur énorme retard (rédhibitoire, pour beaucoup) de 10 points sur le Top 5 qualificatif à la prochaine campagne de Coupe d'Europe 2023-2024 ! Grâce à leur impressionnante série en cours de 7 victoires, en championnat, entamée le 24 mars à Chambray-Touraine : autre prétendant, comme Dijon et Paris également, à un ticket européen.

En signant leur dernier succès en date, ce mercredi à Mérignac , les Franc-Comtoises sont passées de la 7e à la si convoitée 5e place : avec désormais 1 point d'avance sur les Dijonnaises et les Parisiennes (6e et 7e ex aequo), et 1 point de retard sur les Chambraisiennes (4e). Mais c'est seulement ce samedi, sur les coups de 21h45, que tout ce joli monde sera définitivement fixé sur son sort...

L'ESBF doit encore gagner, pour s'assurer de ne pas voir l'Europe lui échapper

Avant cette ultime journée décisive de championnat, l'ESBF a néanmoins son destin en mains. Une 8e victoire consécutive lui assurera, à coup sûr, la qualification pour une 6e aventure continentale en 7 saisons ! Via le 5e rang de la D1/LBE, voire le 4e rang final : Chambray-Touraine se déplaçant, de son côté, à... Metz qui entend boucler sa saison sur un monstrueux sans faute (que des victoires, jusqu'à présent) en championnat, histoire de fêter encore plus dignement son 25e sacre national !

Gagner contre Paris permettra(i)t ainsi aux Bisontines de s'éviter toutes frayeurs et autres désillusions, en espérant un hypothétique faux-pas de Dijon contre Celles-sur-Belle (10e et déjà assuré du maintien)...

Si elles concèdent le nul à domicile , Alizée Frécon-Demouge et ses copines termineront soit 5e, soit 6e... une 6e place potentiellement qualifiable, malgré tout : la Ligue Féminine de Handball française pouvant, a priori, demander une "wild card" pour un représentant supplémentaire auprès de la Fédération Européenne ( EHF ). Si, en revanche, l' ESBF perd ce samedi : le risque est fortement élevé de la voir terminer 7e - et hors course - plutôt que 6e dans le meilleur des concours de circonstances*...

La dynamique de ces dernières semaines, en tout cas, plaide en faveur des joueuses de Sébastien Mizoule. "En toute humilité, toujours et plus que jamais, mais avec un capital confiance qui n'a jamais été aussi haut de la saison". Sur la même période, depuis fin mars : Chambray-Touraine et Dijon affichent un bilan de 3 victoires - 3 défaites... Quand Paris, lors de ses 7 derniers matchs de championnat, reste sur 1 nul et 5 défaites ! Dont 3 à la suite, avant de débarquer en Franche-Comté ce 27 mai... Les Parisiennes qui avaient, par ailleurs, peiné à partager les points - chez elles - lors du match Aller face à l'ESBF , au mois de septembre.

Ne pas oublier non plus, qu'elles avaient éliminé (30-24) ces mêmes Bisontines en demi-finale de la Coupe de France, le 2 avril dernier... Mais c'était, encore, dans la capitale : là, ce samedi soir, c'est dans le chaudron du Palais des Sports de Besançon que tout va se jouer !

* en cas d'égalité de points au classement final : c'est Dijon qui aura l'avantage sur l'ESBF au petit jeu des confrontations directes sur la saison, les Bourguignonnes ayant remporté le derby régional au match Aller comme au Retour...