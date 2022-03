Handball - European League : l'ESBF s'incline face à l'invincible Bietigheim en 1/4 de finale Aller

Le Palais des Sports de Besançon bouillonne encore plus de ferveur et de passion pour l'ESBF , à chaque grand rendez-vous européen des handballeuses bisontines. C'est toujours comme ça depuis 1984, année de la première des 21 campagnes continentales du club franc-comtois. Et ce dimanche 27 mars 2022 était bel et bien un nouveau grand jour de Coupe d'Europe pour l'ESBF qui y retrouvait les 1/4 de finale pour la 9e fois de son histoire, mais après 12 ans d'attente (élimination de la Challenge Cup 2010 par les Allemandes de Buxtehuder) !

Le Palais des Sports de Besançon était ainsi rempli au taquet (3.300 spectateurs) ce dimanche après-midi pour le 1/4 de finale Aller de l'European League, face aux très redoutées... Allemandes de Bietigheim. Un bruyant soutien populaire qui n'a malheureusement pas suffi... Les joueuses de Sébastien Mizoule ont été battues de assez largement (29-23/ mi-temps : 17-13 pour les Allemandes) à domicile.

Bietigheim poursuit sa monstrueuse série de 41 victoires, désormais, depuis un an

C'est bien simple, Bietigheim n'est pas seulement cette saison l'invincible leader de la Bundesliga , qualifié aussi pour les 1/2 finales de la Coupe d'Allemagne - remportée en 2021 - et arrivé en 1/4 de finale européen sans la moindre défaite également. Non, Bietigheim a tout bonnement gagné la totalité de ses 41 derniers matchs - désormais - toutes compétitions confondues : son dernier échec remonte au 31 mars 2021, dans la salle du Borussia Dortmund !

Depuis l'ouverture de la saison en cours, les Bisontines affichent maintenant, de leur côté, un bilan de 17 victoires pour 11 défaites (championnat de France et Coupe d'Europe). En étant toujours privées, sur blessures longue durée, de deux joueuses cadres : Alizée Frécon-Demouge (tendon rotulien) et Camille Aoustin (poignet)...

Match retour décisif en Allemagne ce samedi 2 avril, encore en direct sur France Bleu Besançon

Victorieuses lors des quatre dernières journées de D1/Ligue Butagaz Energie, où elles pointent actuellement à la 5e place (ex aequo avec Nantes, le 4e, battu à deux reprises par... Bietigheim en Phase de Groupes de l'European League cette saison), Lucie Granier et ses copines ont maintenant une petite semaine pour préparer au mieux leur "remontada"chez les patronnes de la Bundesliga.

Ce 1/4 de finale Retour, décisif pour la qualification dans le "Final 4" de l'European League, sera à vivre en direct d'Allemagne sur France Bleu Besançon ce samedi 2 avril (16h, coup d'envoi) !