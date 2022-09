Handball : exploit des toulousains du Fenix qui battent le PSG, invaincu depuis la saison dernière

Les Toulousains du Fénix Handball ont réalisé un véritable exploit ce dimanche au Palais des sports de Toulouse. Ils ont réussi à battre le PSG, octuple champion de France en titre et invaincu en championnat depuis avril 2021. Victoire 35 à 27 lors de la troisième journée de Starligue toujours menée par Nantes, seule équipe invaincue après son succès contre Ivry (33-28).

L'international serbe Nemanja Ilic (neuf buts) et le demi-centre espagnol Erik Balenciaga (huit buts) ont porté les Toulousains face à des Parisiens amorphes, maladroits (52% de réussite) et délaissés par leur gardien suédois Andreas Palicka (trois arrêts seulement), pourtant élu meilleur portier du Championnat du monde 2021.

La saison dernière, le PSG avait établi un record en remportant tous ses matches de championnat. La dernière défaite du PSG remontait à la saison précédente, le 25 avril 2021 contre Nantes à domicile (25-24). Les coéquipiers de Nikola Karabatic (zéro but) glissent à la cinquième place du classement avec 4 points, à égalité avec Limoges (4e), Montpellier (3e) et Toulouse (2e), et à deux points du leader, Nantes.