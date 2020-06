Handball (F) : Brest disputera la prochaine Ligue des Champions

Le BBH fait partie des équipes invitées par la Fédération européenne de handball (EHF) pour la prochaine Ligue des Champions. Brest disputera sa quatrième campagne consécutive dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Les handballeuses de Brest seront à nouveau dans la cour des grandes la saison prochaine. Pour la quatrième fois d'affilée, le BBH disputera la phase de poules de la Ligue des Champions. Metz était déjà qualifié grâce à son titre de champion de France.

L'invitation, annoncée ce vendredi par l'EHF, est tout sauf une surprise tant le club finistérien est en pleine ascension.

Un parcours à terminer

Il reste sur une campagne européenne particulièrement fructueuse, même si la saison a été interrompue par la crise du coronavirus. Les Brestoises sont d'ailleurs toujours en course : elles devront battre les Russes de Rostov en huitième de finale le 3 septembre pour accéder au final four (demi-finales et finale) prévu du 4 au 6 septembre à Budapest (Hongrie).

Les adversaires seront connus le 1er juillet

La Ligue des Champions 2020-2021 doit débuter quelques jours plus tard, les 12 et 13 septembre. Le tirage au sort des poules est prévu à Vienne (Autriche) le 1er juillet.