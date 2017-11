Handball (F) : l'équipe de France à Metz pour son dernier match de préparation avant le mondial

L'équipe de France de handball féminin accueille l'Angola, ce mercredi soir (19h), aux Arènes de Metz. Les Bleues débutent ce samedi le championnat du monde en Allemagne. Le sélectionneur, Olivier Krumbholz, doit aussi se séparer de deux joueuses avant le début du mondial.

Un dernier match avant le grand saut. Les handballeuses tricolores jouent ce mercredi soir (19h) leur dernière rencontre de préparation avant le début du 23è championnat du monde, en Allemagne (du 1er au 17 décembre). Les coéquipières de Siraba Dembele affrontent l'Angola.

Après des Jeux Olympiques 2016 historiques (médaille d'argent) et un Euro, en décembre dernier, couronné d'une breloque de bronze, les Bleues d'Olivier Krumbholz veulent évidemment continuer sur leur lancée. Elles pourront pour cela compter sur la plupart des cadres habituelles : Leynaud, Dembele, Lacrabère, mais aussi Allison Pineau, de retour après une longue blessure. "Ça n'a pas trop changé pendant mes 6 mois d'absence, explique la demi-centre brestoise. Et heureusement ! Après l'année 2016, nous avons la volonté de toujours aller plus haut, de toujours repousser les limites et de pérenniser notre dynamique."

"Notre ennemi, c'est nous-même"

Pour autant, ce changement de statut, d'autres joueuses préfèrent le mettre de côté. C'est le cas notamment de Laurisa Landre, la pivot messine. "Il ne faut pas qu'on se focalise dessus. Ce qui fait un statut, c'est le travail qu'on accomplit." Un travail à mener dès ce mercredi, face à l'Angola. "Notre secteur de progression, c'est l'attaque, précise l'autre pivot des Bleues, Béatrice Edwige. Ce match amical va servir à voir où on en est, à quatre jours de la compétition. Et en plus, on retrouve les Angolaises dimanche, ça me semble une bonne chose."

Des automatismes à perfectionner, donc, une précision devant le but à améliorer. Et un mental à forger, aussi. Voilà les clés d'une possible réussite tricolore. "On est l'équipe de France, explique Laurisa Landre, on sait ce qu'on vaut, on sait que notre ennemi c'est aussi nous-même. Donc on sait qu'il faut qu'on fasse les choses bien pour arriver au mondial sans prise de tête."

Une liste à réduire

Mais Olivier Krumbholz, le sélectionneur, a encore du pain sur la planche, avant le premier match du mondial, ce samedi 2 décembre, face à la Slovénie : il doit réduire son groupe à 18 joueuses, contre 20 actuellement. Combien de Messines feront finalement partie de cette liste finale ? Peu de doutes concernant les pivots, Laurisa Landre et Béatrice Edwige ou l'ailière Manon Houette. La jeune arrière gauche Orlane Kanor pourrait aussi faire partie du voyage. Ce serait sa première grande compétition sous le maillot bleu.

Retrouvez le sélectionneur tricolore, ce mercredi, en direct à 7h45 sur France Bleu Lorraine.