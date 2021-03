Handball : Face à Toulouse, Cesson-Rennes entame un marathon pour le maintien

A la mi-mars, la Lidl Starligue est encore loin d'avoir livrée son verdict. En raison de la crise sanitaire, les clubs n'ont pour la plupart disputé que 15 matchs, soit la moitié d'une saison entière. C'est le cas du Cesson-Rennes Métropole Handball, qui va affronter Toulouse ce samedi (18h) à la Glaz Arena, avec un objectif clair pour cette fin de saison : obtenir son maintien en première division. Entretien avec le coach des Irréductibles Sébastien Leriche.

France Bleu Armorique : Ce match contre Toulouse, c'est la course au maintien qui se lance pour de bon ?

Sébastien Leriche : Oui bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'on est à la moitié du championnat. Maintenant, on a pris 8 points sur ces 15 matchs, en sachant que la particularité de cette saison fait qu'on a pas encore joué toutes les équipes, et notamment Toulouse. C'est donc une équipe qu'on va découvrir. Avec tous les reports, le classement illisible, tout cela fait qu'aujourd'hui Toulouse est un concurrent direct avec le même nombre de points qu nous. On aborde ce match avec une énorme volonté de capitaliser les points qu'il faudra pour se maintenir et on essaiera de prendre deux points ce week-end. Mais on sait que cette équipe de Toulouse est plutôt orientée vers la première moitié de tableau, elle joue la coupe d'Europe, mais pour autant la réalité du championnat fait qu'aujourd'hui c'est un adversaire à notre portée. On fera le maximum pour gagner cette rencontre.

France Bleu Armorique : Au-delà de Toulouse, il y a une vraie série qui se lance. Après ce sera Nantes qui vise le haut de tableau mais ça reste un derby, derrière il y aura Tremblay et Chartres... C'est une période charnière que vous avez coché dans le calendrier ?

Sébastien Leriche : Bien sûr, à partir du moment où on arrive vers la fin mars en ayant joué que la moitié des matchs, on sait que la fin de saison va être condensée et qu'on va enchaîner un marathon de matchs. Il va falloir être très vigilant dans cet enchaînement de matchs, parce qu'il va y avoir des rencontres "à quatre points", des matchs qui vont être capitaux pour se maintenir. Et la série qui arrive après Nantes va faire partie de ces périodes où il va falloir répondre présents. Le mieux pour nous c'est de battre Toulouse demain pour l'aborder de la meilleure des manières, se mettre dans les meilleures conditions et mentalement se rassurer. Parce qu'aujourd'hui on est sur une série un peu difficile (5 matchs consécutifs sans victoire, NDLR) tout comme Toulouse d'ailleurs, c'est un peu le duel des malades. On a besoin de se rassurer, de retrouver le goût de la victoire pour aborder la suite avec sérénité.

France Bleu Armorique : Sur le plan du jeu, sur quoi avez-vous insisté auprès de votre groupe pour sortir de cette spirale négative ?

Sébastien Leriche : Même si mathématiquement on arrive pas à capitaliser de points, dans notre jeu tout n'est pas à jeter. Il faut surtout qu'on arrive à mieux gérer nos temps faibles. Quand on est bien dans notre jeu, bien dans nos têtes, on est capables de tout. Mais quand un grain de sable vient enrayer la machine, on doit se rassurer et ne plus sombrer dans ces moments-là. Nos matchs en 2021 se ressemblent tous : on est un peu devant, un peu derrière, et dès qu'on prend un écart on arrive plus à revenir. Il faut travailler là-dessus, c'est un travail mental, tactique et physique. Sur Toulouse le match de Toulouse, ce sera deux équipes mal classées au classement des défenses. Toulouse met beaucoup de buts, et je pense que ce ne sera pas à notre avantage de partir dans un match où il y aura beaucoup de buts. On essaiera de défendre un peu plus sereinement que d'habitude pour ne pas les laisser trop marquer, chose qu'ils adorent.

France Bleu Armorique : Certains de vos joueurs, comme Zaponsek ou Salou, sont concernés par des départs en fin de saison. Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde est bien impliqué dans le projet, bien concentré sur cette objectif maintien ?

Sébastien Leriche : J'ai un point de vigilance là-dessus. Aujourd'hui il y a des joueurs qui vont nous quitter parce qu'ils l'ont décidé ou parce qu'on l'a décidé mais c'est la loi du sport professionnel. S'il y en a qui n'arrivent pas à gérer ça ou qui trichent dans ces situations là, ce sera compliqué pour eux de faire carrière dans ce milieu. Moi je sens tout le monde concentré et concerné. Si par mésaventure il devait y avoir quelqu'un qui s'extirpe de la route collective, tant pis pour lui on se passera de lui. Aujourd'hui l'intérêt collectif prime avant tout le reste.