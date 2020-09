Handball féminin : aucun test positif Covid à l'ESBF mais toujours des joueuses à l'isolement

Toutes les activités sportives et extra-sportives de l'ESBF avaient été suspendues à partir de ce mercredi et jusqu'à nouvel ordre. Décision préventive du club de handball féminin de Besançon en attendant les résultats des dépistages Covid-19 réalisés ce jeudi sur l'ensemble de ses joueuses professionnelles et du centre de formation ainsi que le staff technique. Plusieurs joueuses s'étaient retrouvées en contact, samedi 29 août, avec une personne extérieure au club testée positive au coronavirus. Et au final, toutes les analyses sont négatives pour l'ensemble de l'effectif bisontin, annonce l'ESBF ce vendredi.

Encore 7 joueuses de l'ESBF à l'isolement avant de nouveaux tests ce dimanche

Les entraînements collectifs vont ainsi pouvoir reprendre mais sans 7 joueuses "cas contact" qui restent placées à l'isolement, jusqu'à la prochaine batterie de dépistage qui doit être réalisée ce dimanche matin et dont les résultats sont attendus le lendemain dans la matinée, précise la coach Raphaëlle Tervel : "on se doutait que les résultats seraient négatifs, à J+5. Le temps de l'incubation, à J+7, les résultats seront donc plus parlants"...

L'incertitude reste donc de mise pour l'ouverture de la nouvelle saison de D1/LBE programmée ce mercredi 9 septembre à Toulon pour l'ESBF. Au-delà de 3 joueuses positives Covid dans une équipe, son match est annulé, selon le protocole sanitaire de la Ligue Féminine de Handball (LFH).