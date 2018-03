Dijon, France

Amanda Kolczynski et ses copines étaient doublement motivées à remporter ce derby retour de la Bourgogne Franche-Comté en D1 de handball féminin (LFH), ce mercredi soir, à Dijon. Histoire de suprématie régionale après leur décevant et frustrant match nul (20-20) concédé à domicile, cette saison, lors du match aller (4 novembre 2017). Et surtout pour valider mathématiquement – avant la 22e et dernière journée de championnat – leur ’’précieuse’’ 6e place au classement qui leur permettra d’affronter un adversaire un peu moins risqué, a priori, en quarts de finale des Play Off qualificatifs pour la Coupe d’Europe la saison prochaine.

L’ESBF a passé un quart du match sans réussir à marquer

Mission accomplie, au final pour l’ESBF. Mais que ce fût dur et assez ’’moche’’, aussi, il faut bien le dire… Après une bonne entame de match (1-3, 5’ puis 6-8, 12’), pourtant, les Bisontines n’ont plus réussi à faire trembler les filets de la lanterne rouge du championnat durant quinze longues minutes (13-9, 27’) ! Soit un quart du match… Et c’est assez logiquement, que les Bourguignonnes menaient à la mi-temps (14-11, 30’).

#E21LFH trop brouillonnes, les joueuses @ESBF_Handball sont logiquement menées 14-11 à la mi-temps dans le derby #BFC chez la lanterne rouge @CDB_21... pic.twitter.com/zZnIvW9wFo — France Bleu Besançon (@bleubesancon) March 28, 2018

Première victoire à Dijon depuis sept ans pour les Bisontines

Vexées – et bien recadrées aussi par une bonne soufflante administrée à la pause dans les vestiaires par leur binôme de coaches – les jeunes joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce ont malgré tout su sonner la révolte pour enfin gagner à Dijon, où la dernière victoire de l’ESBF remontait au 4 avril… 2011 ! Egalisation en milieu de seconde période signée Marine Dupuis (18-18, 43’), avant de reprendre – enfin – les commandes du match grâce à ’’captain’’ Alice Lévêque, coup sur coup (18-19, 45’ puis 19-20, 46’), et même de passer à ‘’+2’’ au tableau d’affichage (19-21, 46’) avec un nouveau but de Marine Dupuis… Bon, c’est vrai, le dernier quart d’heure de la partie a encore été stressant (21-21, 49’ / 23-23, 53’)…



#E21LFH un derby ça se gagne ! même sur le plus petit des scores ! 24-23 pour @ESBF_Handball chez la lanterne rouge @CDB_21 !!! pic.twitter.com/REKpzqclDD — France Bleu Besançon (@bleubesancon) March 28, 2018

Mais, plus jamais, l’ESBF ne s’est laissée dépasser à nouveau par les Dijonnaises pour finalement parvenir à s’imposer 24-23, avec le sixième et dernier but de la soirée (53’) inscrit par l’ailière droite Amanda Kolczynski, tout juste de retour de ses deux matchs de sélection avec l’équipe de France.

Troisième victoire de suite pour l'ESBF dont l'adversaire en 1/4 de finale des Play Off n'est pas encore connu

Soutenue par une centaine de fervents supporters bisontins qui avaient effectuer le court déplacement jusqu’au Palais des Sports de Dijon, l’ESBF s’offre également un troisième succès consécutif : une grande première cette saison. Bon pour la confiance et le classement avant le début des Play Off, mi-avril.

Désormais assurées de la 6e place du championnat, les Bisontines défieront le 3e : ça sera Brest ou Nice ou Issy-Paris… Puisque ces trois équipes peuvent encore terminer 2e ou 3e ou 4e, en fonction des résultats de la 22e et dernière journée de la phase régulière du championnat programmée ce samedi 31 mars, avec la réception de Chambray-lès-Tours pour l'ESBF.