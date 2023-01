Handball Féminin : coup d'arrêt pour l'ESBF, battue par Dortmund en European League

En France comme en Europe, personne n'arrêtait l'ESBF depuis sa jolie qualification continentale chez les Espagnoles de Bera Bera , le 11 décembre dernier : début de sa magnifique série de 6 victoires, toutes compétitions confondues ! Mais, selon l'expression consacrée que vous préférerez : toutes les séries et toutes les bonnes - ou moins bonnes - choses ont une fin, aussi, par définition... Et ce mauvais coup d'arrêt s'est produit ce samedi après-midi pour les handballeuses bisontines.

Malgré le fervent soutien de leurs 2.500 supporters du Palais des Sports de Besançon, les joueuses de Sébastien Mizoule ont été battues 27-30 par le Borussia Dortmund (mi-temps : 12-16), lors de la 3e journée de la Phase de Groupes en European League.

ⓘ Publicité

La faute à une entame catastrophique (0-5, 5' / 2-10, 14'), couplée à l'absence sur blessure d'Alizée Frécon-Demouge, la patronne du jeu bisontin... Les 10 buts marqués à elle seule par Sabrina Zazaï (dont 8/8 à 7 m) n'ont pas à empêché le 3e de la Bundesliga allemande de venir infliger sa première défaite à l'ESBF dans le Groupe A de la compétition, où toutes les cartes sont sérieusement rebattues désormais en vue de la qualification en 1/4 de finale...

Le 5 février prochain, à Dortmund : match Retour capital sur la route des 1/4 de finale

À mi-parcours dans cette Phase de Groupes de l'European League, parfaitement lancée jusque-là par deux larges victoires contre les Hongroises de Siofok puis chez les Norvégiennes de Molde , les Bisontines sont rejointes en tête du classement par Dortmund. Et aussi par Siofok, vainqueur également ce samedi lors de la 3e journée !



Molde, toujours 4e et dernier avec aucun point au compteur, reste ainsi néanmoins en course - mathématiquement* - pour terminer à l'une des deux premières places synonymes de billet pour les 1/4 de finale , à l'issue des 6 journées à disputer au total...

Autrement dit, dans ce Groupe A, le 4e et prochain rendez-vous s'annonce déjà capital pour l'ESBF qui se déplacera, le 5 février , dans la salle... du Borussia Dortmund ! Y renouer avec la victoire, sur la scène continentale, remettrait a priori les Franc-Comtoises en position de force pour de nouveau atteindre - comme l'an dernier - le Top 8 de l'European League...

Nouveau choc d'Européens à Nantes, avant un petit week end de repos bien mérité

Mais d'abord, dès ce mercredi 25 janvier (20h), pour la 13e et dernière journée des matchs Aller en D1/LBE, c'est un autre défi de taille qui attend l'ESBF : un déplacement à Nantes, également en lice dans la Phase de Groupes de l'European League (Groupe B) cette saisonet qui occupe actuellement la 5e et ultime place "européenne" du championnat de France. Avec 3 points d'avance sur les Bisontines, remontées au 6e rang du classement grâce à leurs trois dernières victoires consécutives sur la scène nationale (Celles-sur-Belle, St-Amand-les-Eaux et à Plan-de-Cuques) depuis la reprise post trêve de Noël.

Ensuite, la capitaine Pauline Robert et ses copines pourront enfin souffler - un petit peu - durant le prochain et seul week end sans compétition (28 et 29 janvier) dans leur programme "marathonesque" de ce début d'année 2023 : pas moins de 14 matchs à jouer, du 4 janvier au 24 février, entre Coupe d'Europe, championnat et Coupe de France (entrée en lice ce 1er février, en 1/4 de finale, contre Nice).

* En European League : la victoire équivaut à 2 points, le match nul à 1 point, la défaite à 0 point. Alors qu'en championnat de France, le barème est de "3, 1, 0".