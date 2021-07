Handball féminin : déjà l'heure de la reprise pour l'ESBF nouvelle version et de retour en Coupe d'Europe

Début de six semaines de préparation ce mardi pour les handballeuses de Besançon en vue de la prochaine saison de D1/LBE (8 septembre). Nouveau coach et cinq nouvelles joueuses pour cinq départs dans l'effectif de l'ESBF qui retrouvera aussi la Coupe d'Europe mi-novembre, en Autriche ou en Espagne.

Les vacances sont déjà finies, cet été, pour les handballeuses de l'ESBF... Bon, après quand même un mois et demi de congés, débutés le 7 juin. Mais ça y est, depuis ce mardi 20 juillet, c'est parti pour six semaines de préparation en vue de la prochaine saison 2021-2022 qui débutera le 8 septembre (à Metz) en D1/Ligue Butagaz Energie. L'équipe franc-comtoise, 3e du dernier championnat fin mai, a repris l'entraînement dans son Palais des Sports de Besançon, dès 8h30 ce mardi !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une première séance matinale consacrée aux tests physiques : "les joueuses sont déjà dans les clous, c'est bien, elles avaient un programme personnalisé à suivre durant leurs quinze derniers jours de vacances", précise Sébastien Mizoule, le nouveau coach en chef qui prend la succession du duo Raphaëlle Tervel - Sandrine Mariot. Une ESBF qui entame une nouvelle ère aussi, côté effectif.

Pas moins de dix mouvements, départs-arrivées, dans l'effectif bisontin cet été

Plutôt stable, lors des précédentes intersaisons, l'escouade bisontine - qui a su conserver dans ses rangs ses deux "pépites locales", Alizée Frécon et Clarisse Mairot- a perdu cet été pas moins de cinq joueuses, toutes internationales avec leurs sélections respectives : les Françaises Chloé Valentini et Aïssatou Kouyaté, les Espagnoles Lara Gonzalez et Maria Nunez, ainsi que la Polonaise Aneta Labuda...

Cinq départs compensés par autant d'arrivées :

l'ailière gauche Camille Aoustin (31 ans / 1,70), double championne de France avec Metz en 2016 et 2017 avant de jouer, ces quatre dernières années chez les Hongroises de Siofok avec notamment un sacre européen, en 2019, l'EHF Cup désormais rebaptisée European League où elle a encore atteint la finale la saison dernière,

(31 ans / 1,70), double championne de France avec Metz en 2016 et 2017 avant de jouer, ces quatre dernières années chez les Hongroises de Siofok avec notamment un sacre européen, en 2019, l'EHF Cup désormais rebaptisée European League où elle a encore atteint la finale la saison dernière, les deux arrières -gauche et droite- de la sélection polonaise en provenance chacune de Lublin, leur club phare au pays, Aleksandra Rosiak (23 ans / 1,83 m) et Natalia Nosek (23 ans / 1,80 m),

(23 ans / 1,83 m) et (23 ans / 1,80 m), l'ailière droite Sabrina Zazaï (26 ans / 1,69 m), de retour à l'ESBF où elle avait évolué de 2012 à 2017 avant de signer notamment en D1 à Toulon (jusqu'en 2019) et Mérignac (2020-2021),

(26 ans / 1,69 m), de retour à l'ESBF où elle avait évolué de 2012 à 2017 avant de signer notamment en D1 à Toulon (jusqu'en 2019) et Mérignac (2020-2021), l'arrière gauche Audrey Dembélé (20 ans / 1,83 m), prêtée par son club formateur de Metz et habituée des sélections Jeunes de l'équipe de France.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Six matchs de préparation au total, dont cinq face à des adversaires a priori abordables pour espérer "créer une dynamique de victoire"

Durant ces six semaines de présaison, l'axe prioritaire sera donc de travailler les automatismes techniques pour créer "du liant dans le jeu et les combinaisons", explique Sébastien Mizoule qui connaît malgré tout bien l'essentiel de ses troupes : il était jusque-là le Responsable du centre de formation de l'ESBF, en lien direct avec l'effectif professionnel... Le nouveau coach en chef a ainsi programmé six matchs de préparation cet été -hormis le premier, contre... Metz (5 août)- face des adversaires a priori abordables de D1 (Toulon, 21 août / Fleury-Loiret et Chambray-Touraine, 28 et 29 août) et même de D2 (Lyon-Vaulx-en-Velin, 11 août / Bouillargues, 20 août) !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Les matchs de préparation, ça doit permettre d'apprendre à gagner, aussi ! C'est important de créer une certaine dynamique de victoire", estime Sébastien Mizoule qui sait être, également, à la tête d'une équipe de retour sur la scène européenne en 2021-2022...

Vienne ou la Galice pour débuter la Coupe d'Europe plus tard que d'habitude

L'ESBF s'apprête à disputer sa 23e campagne continentale, après une dernière saison sans Coupe d'Europe. En tant que 3e du championnat de France 2021, les Bisontines feront leur entrée en lice plus tardivement qu'à l'accoutumée : juste avant la Phase de Groupes (Top 16), au 3e tour de l'European League (avec le match retour à Besançon !), les 13 et 20 novembre prochains, selon les tirages au sort effectués ce mardi par l'EHF (la Fédération Européenne de Handball).

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elles affronteront le vainqueur du 2e tour (16 et 23 octobre) entre les Autrichiennes d'Hypo Niederösterreich, près de Vienne (8 sacres en Ligue des Champions de 1989 à 2000) et les Espagnoles de l'Atletico Guardes, en Galice.