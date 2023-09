Handball féminin : l'ESBF a bien corrigé le tir pour ses débuts à domicile cette saison en D1/LBE

La joie de la victoire pour Pauline Robert et les handballeuses de l'ESBF dans leur Palais des Sports de Besançon en 2023

Un manque de rigueur. Global, mais surtout offensif entre passes ratées et tirs sur la gardienne adverse. Il y a une semaine, chez les Franciliennes de St-Maur : c'est ce qui avait causé la grosse désillusion bisontine, comme le résumaient à l'unisson coach et joueuses de l'ESBF après cette défaite (26-25) pour lancer* leur nouvelle saison de D1/Ligue Butagaz Energie . Perdre chez un des deux promus qui débarquent de D2 : ça fait un peu tache quand on vise ouvertement le Top 5 européen au printemps prochain, pour vite retrouver les joutes continentales dont les Franc-Comtoises sont privées pour cette campagne 2023-2024 à l'issue de leur cruelle 6e place finale en D1 lors du dernier championnat .

Alors les joueuses de Sébastien Mizoule ont vite décidé - et réussi - à rectifier le tir ce samedi soir pour leur première de la saison dans leur Palais des Sports de Besançon. Victoire, 32-25, contre l'autre... promu, Achenheim. Même si tout n'a pas non plus été limpide.

Les Alsaciennes menaient 5-1 (!) après 5 minutes de jeu, obligeant le coach bisontin à poser son tout premier temps mort. Une fois sa "gueulante" poussée, ce fut nettement mieux pour l'ESBF (16-11, mi-temps). Pas parfait, mais intéressant, prometteur par séquences.

Les recrues bisontines déjà bien présentes

Il est vrai que l'effectif bisontin a été sérieusement remanié durant l'intersaison. Pas moins de 6** joueuses cadres ont quitter Besançon, remplacées par 4 recrues et le retour de prêt (Palente-Besançon, D2) de la talentueuse Juliette Mairot. Les automatismes sont donc encore à parfaire dans cette nouvelle ESBF . Mais certaines statistiques vont déjà dans le bon sens concernant les nouvelles joueuses qui ont notamment bien scoré ce samedi soir : l'ailière gauche Suzanne Wajoka (5/6 au tir), l'arrière gauche suédoise Frida Rosell (6/12) et sa compatriote arrière droite Malin Sandberg (4/5). Seule Mélina Peillon, l'ailière droite, n'a pas marqué.**

* Lors de la 1ere journée de championnat (30 août), les Bisontines étaient exemptes, faute de 14e équipe engagée... Mais depuis ce 1er septembre, Mérignac a officiellement été réintégré en LBE pour la saison 2023-2024 et compte ainsi 2 matchs de retard (dont celui à Besançon) qui seront reprogrammés dans le calendrier.

** Lucie Granier (Metz), Audrey Dembélé (Brest), Natalia Nosek (Bistrița/Roumanie), Juliette Faure (Brest), Camille Aoustin, Ivana Dezic.