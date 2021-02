Handball féminin : l'ESBF assure dans le derby contre Dijon et sa place en playoffs par la même occasion

Invincible, intraitable, l'ESBF, à domicile cette saison. 4/4 désormais au Palais des Sports de Besançon, avec cette quatrième victoire en autant de journées de championnat disputées à la maison depuis l'ouverture de cette saison 2020-2021 en septembre dernier. Les handballeuses bisontines se sont cette fois imposées face à la JDA Dijon, 34-24, ce mercredi soir, en match en retard de la D1/LBE.

Grosse implication défensive suivie d'attaques rapides, comme d'habitude : Alizée Frécon et ses copines ont vite creusé l'écart (7-3, 9' / 10-5, 15' / 12-6, 19'), grâce notamment au festival offensif de la pivot Pauline Robert (6 buts en première période, 8 au total, à 100% d'adresse !), pour atteindre assez sereinement la pause (16-12, mi-temps). Et rebelote au retour des vestiaires (18-12, 31' / 22-15, 37' / 25-17, 41'), jusqu'à monter à +10 au tableau d'affichage à 12 minutes de la fin (29-19, 48') et même +11 (34-23, 59') à l'entame de la dernière minute face aux mal classées dijonnaises (12e/14) !

Les Bisontines reprennent leurs bonnes habitudes face à leurs "cousines" dijonnaises

Les Franc-Comtoises retrouvent ainsi leur suprématie régionale, abandonnées aux Bourguignonnes l'espace de deux défaites consécutives -dans le cadre de la Coupe de France (en février 2020 et lors du match de poule géographique en janvier 2021)- après être restées longtemps invaincues face aux Dijonnaises de septembre 2015 à septembre 2019.

Et à la faveur de ce match en retard victorieusement ponctué, les Franc-Comtoises restent, certes, 6e de la D1/LBE mais reviennent à 3 points seulement du podium et, surtout, assurent d'ores et déjà mathématiquement leur billet pour les playoffs !

La coupe de France, aussi, à bien négocier avant le début des playoffs

Sa place dans ce fameux Top 8 acquise, l'ESBF ne va pour autant pas s'économiser avant les playoffs (7 journées au total) qui débuteront ce dernier week end de février. Les Bisontines ont encore deux matchs à disputer (à domicile, qui plus est) dans la phase Aller du championnat : ce 10 février, contre Fleury-Loiret puis, pour leur dernier match en retard "Covid" programmé ce 14 février, contre Chambray-Touraine.

Le classement de la D1/LBE

Soit un match -et potentiellement les 3 points de la victoire- de plus encore à jouer que leurs adversaires directs au classement où l'objectif est de figurer le plus haut possible, afin de pouvoir encore plus exister dans les playoffs à l'issue desquels les 4 voire 5 premiers seront qualifiés pour la prochaine saison de Coupe d'Europe !

Et puis, il y a aussi la Coupe de France 2021 qui motive les troupes de l'ESBF, avec déjà une qualification en 1/4 de finale à aller décrocher dès ce samedi (6 février) dans la salle de... Chambray-Touraine.