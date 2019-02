Handball féminin : l'ESBF éliminée de la Coupe de France par Metz

Besançon, France

Les handballeuses de l'ESBF ne poursuivront pas l'aventure de la Coupe de France. Ce mercredi soir, les bisontines se sont inclinés 21 à 29 face à Metz, lors des huitièmes de finale. Un match serré notamment en première période, qui a finalement vu Metz, le leader de la LFH, invaincu en 17 matchs de championnat s'imposer.

🔴 Fin du match : ESBF 21 - 29 METZ 🔴

Score lourd pour nos joueuses, qui auront réalisé une performance majuscule pendant plus de 45 minutes...

RDV mercredi à 20:00 pour la réception de Chambray ! 🔴🔥❤️💪 — ESBF Handball (@ESBF_Handball) February 20, 2019

Mais les filles de L'ESBF n'ont pas a rougir de leur défaite. " On a vraiment tout tenter, tout essayer et franchement pour un treizième match, c'était incroyable l'énergie qu'elles ont mis", affirme Raphaelle Tervel, leur entraîneur. Avec ce match contre Metz, c'est la fin d'une période dense. Les bisontines ont disputé treize matchs en 1 mois et demi, soit près d'un match tous les 3 jours.