Handball féminin : l'ESBF réagit bien pour sa première à domicile

Un bis repetita de la saison dernière... Tous les supporters de l'ESBF l'espéraient ce samedi soir. Il y a un an, à la mi-septembre déjà, les handballeuses bisontines recevaient Plan-de-Cuques pour le compte de la 2e journée de D1/Ligue Butagaz Energie qui coïncidait, déjà aussi comme ce samedi, avec leur entame de championnat à domicile. Dans leur Palais des Sports de Besançon, les Franc-Comtoises avaient alors cartonné (42-23) les Provençales, promues de D2 à l'époque et finalement 12e/14 à l'issue de l'exercice 2020-2021.

Et ce bis repetita s'est bien produit pour cette première à domicile en 2021-2022. Victoire (29-20), malgré une entame brouillonne et compliquée de 20 minutes (0-2, 2' / 5-4, 7' / 5-8, 14' / 10-9, 21' sur le premier but de la carrière bisontine de Camille Aoustin, l'ailière gauche recrutée cet été).

Roxanne Frank et Natalia Nosek encore en vue

Trois buts d'avance à la mi-temps (15-12), puis avec encore davantage d'application offensive et défensive, l'écart a progressivement enflé au tableau d'affichage (19-14, 36', 25-18, 51' / 28-19, 56') grâce aussi aux prestations remarquées de la gardienne Roxanne Frank entrée dans les buts bisontins en deuxième période (9 arrêts) et de l'arrière gauche Natalia Nosek (6 buts), débarquée de son club polonais de Lublin cette saison. Deux des Bisontines déjà les plus en vue lors de la défaite inaugurale assez nette et logique à Metz, ce 8 septembre.

Quatre adversaires "européens" lors des cinq prochaines journées

Voilà qui fait du bien au moral et au classement. Parce que la suite du calendrier est corsée pour Sébastien Mizoule et ses joueuses.

Lors des cinq prochaines journées de championnat, quatre équipes qualifiées en Coupe d'Europe cette saison -comme l'ESBF- feront face aux Bisontines : déplacements à Chambray-Touraine (24 septembre) et Brest, le champion de France en titre (3 novembre) et réceptions de Paris 92 (2 octobre) et Nantes (30 octobre) ! Sans oublier un périlleux voyage chez les Drômoises de Bourg-de-Péage (20 octobre), tombeuses des... Brestoises en ouverture du championnat ce 8 septembre